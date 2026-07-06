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凌晨3時11分宜蘭外海規模4.9地震 最大震度2級
2026年7月6日凌晨3時11分，臺灣東部海域發生規模4.9有感地震。該震源深度約122.3公里，屬於中層地震，震央位於宜蘭縣政府東北東方51.2公里海域。此次地震因深源特性，震感明顯但未造成重大損害。
最大震度2級地區：宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣
宜蘭縣南澳、花蓮縣和平、新竹縣關西測得最大震度為2級。此震度屬於輕震，多數民眾可感受到搖晃，室內懸掛物及電燈會有輕微擺動，靜止汽車亦有輕微晃動。由於震度未達3級，通常不需採取特別防範措施，但仍建議居民保持警覺，注意可能的餘震。
最大震度1級地區：新北市、臺北市、南投縣、苗栗縣
新北市、臺北市、南投縣及苗栗縣感受到微弱搖晃，屬於震度1級，僅靜止時可感應微小搖晃，對日常生活影響輕微。
本次地震規模中等、震度偏低，對建築物及交通安全無明顯影響。由於震度均低於3級，提醒民眾務必熟悉並落實地震防災守則：地震發生時，室內應保持鎮定，採取趴下掩護穩住身體，避免靠近窗戶；室外則應選擇空曠地區避難。地震後應檢查周圍安全，避免危險區域，持續留意官方資訊及餘震警訊。
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