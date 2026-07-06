中研院院士 人文組僅6人獲提名

第卅六屆中研院院士會議今天起跑，兩百多位國內、外院士與會。本屆是新任院長陳建仁上任後第一次中研院院士會議，將展開連續四天的會議，預計在九日下午舉行記者會公布新科院士。

院士會議今天上午舉行開幕式，頒發院士證章並進行院務報告，總統賴清德將與會。

中研院院士現有二八三人，其中數理科學組六十八人、工程科學組六十一人、生命科學組九十五人、人文及社會科學組五十九人，並有十五位名譽院士。預計選出四組、每組最高人數不超過十人的新科院士。院士為終身名譽職，職權包括選舉院士及名譽院士、選舉評議員、籌議國家學術研究方針、受政府及有關單位之委託，辦理學術設計、調查、審查及研究事項。

院士由全體院士投票選出，經歷分組與綜合投票。候選人必須獲得該組投票人數二分之一以上參與，且取得該組票數三分之二及全體院士過半數的同意票，才可當選。今年中研院將舉行三天的分組與綜合審查會議，選出不超過四十名的新科院士。

中研院院士最高可選出四十人，但這十年每屆選出人數都在廿一人到廿二人之間徘徊，只比足額的一半多一些，僅二○二四年選出廿八人創下紀錄，其中人文組選出六名院士也寫下紀錄。但據了解，今年人文組闖入最後一關的提名者僅六名，恐怕難以打破上屆紀錄。

院士會議今天下午有兩場國際級主題演講及一場專題討論，美國國家工程院前院長、中研院名譽院士約翰安德森（John L. Anderson）主講「工程：連結科學與技術的橋樑」；美國國家工程院院長、中研院院士劉金智潔主講「國際合作在研究中的重要性」。演講結束後，將由前院長廖俊智、現任副院長周美吟共同與談。

專題討論則由國科會主委吳誠文就「開創國家科研發展新局」議題，以及教育部部長鄭英耀就「鏈結全球、布局未來：台灣新世代人才培育與國際共創」議題，與院士們交流對談。