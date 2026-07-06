事後避孕藥怎麼管？年底前定案

衛福部預告事後避孕藥將納入追蹤追溯管理，引起立委、婦女團體不滿。衛福部長石崇良昨表示，目前朝向兩大作法，一為直接改類，從現行處方藥改為指示用藥， 一為參考日本雙軌制，仍屬指示用藥，但緊急情況下可在指定藥局購買，搭配追蹤追溯機制，今年年底前將拍板定案。

有民眾於國發會公共政策網路參與平台提案「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」，討論熱烈，目前已有近萬人附議，同意此作法。

對此，台灣女人連線常務理事黃淑英表示，「你們（衛福部、醫界）太喜歡管女人的身體，管得太嚴格，還要醫師視訊等，太嚴重了吧」，事後避孕藥在全世界已有九十多個國家都是指示用藥，甚至變為成藥，很多國家提供補助，可以免費拿到此類藥物。

「我擔心懷孕比擔心藥物副作用更多，副作用是其次考量。」黃淑英說，這是許多女性的心聲及需求，事後藥應盡量方便取得，不是一直給予限制。男性避孕可在超市買保險套，女性避孕卻一定得看醫師才能拿藥，對女性來講「這是不該有的事情」。

台灣婦女健康暨泌尿基金會執行長、婦產科醫師黃閔照說，「衛福部研擬雙軌制，醫界靜待研議結果出爐」。過去十年，推動雙重避孕為較好的避孕方式，也就是事前避孕藥加上保險套。事後避孕藥是性行為時沒有適當的避孕措施，在七十二小時內服用，可有效降低懷孕機率。

石崇良表示，事後藥追蹤追溯機制已在預告階段，在配套措施沒有完備前，不會貿然上路。依此規定，事後藥仍屬處方用藥，但在緊急需要避孕下，可以不需醫師處方箋，而在指定或特定藥局購買。衛福部將邀集醫界、藥界及專家學者開會，研擬配套措施，如藥師衛教、用藥指導及提醒，必要時協助轉診，或搭配醫師遠距視訊看診等，大幅降低用藥風險。