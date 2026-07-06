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生產救濟 衛福部擬放寬門檻

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

為保障女性生產權益，我國一◯四年通過「生產事故救濟條例」，目前產婦死亡最高給付金額為四◯◯萬元、胎兒或新生兒死亡最高卅萬元，台灣女人連線呼籲調高相關救濟金。衛福部石崇良表示，將評估調升，並研議將新生兒救濟周數從卅三周下修到廿八周。

依現行規定，中華民國國民及其外籍配偶在國內生產，發生不良事故時，導致產婦、胎兒及新生兒因生產所致的重大傷害或死亡，都可提出申請救濟金。截至去年底，共完成二七六一件案件審定，其中二五三二件核予救濟，整體核予率達百分之九十一點七，累計核發救濟金額達十六億一五九◯萬元，協助事故家庭，度過難關。

衛福部長石崇良為「生產事故救濟條例」重要推手，他表示，在發生生產事故時，醫療團隊可及時關懷溝通，並給予家屬經濟支援。十年來讓婦產科醫師招生率從原先約三至四成，提升至七成，並降低產科醫療訴訟案件，試辦計畫實施前約十萬分之五點二二件，實施後則降至十萬分之一點九八件。

台灣婦女健康暨泌尿基金會執行長黃閔照表示，「生產事故救濟」制度確實有助於降低醫療糾紛，希望縮短行政程序，盡速給予獎勵金，讓病人家庭傷痛少一點。目前救濟案件平均處理速度約八十七點五天，申請、補件為廿五點七天，審查廿八點八天，通過後請款撥付則需卅三天。

黃淑英說，最近一次調整救濟金給付，為一◯八年，產婦死亡最高給付金額自二◯◯萬提升至四◯◯萬元、胎兒或新生兒死亡最高卅萬元，若導致中、重度或極重度障礙，最高給付三◯◯萬元，考量近年物價持續上漲，也應提高救濟金給付金額。

石崇良強調，「生命無法衡量，難用金額訂出價值」，現行給付金額是參考其他國家標準，及國內醫療訴訟和解金額訂定，將謹慎檢視並調高給付金額。

此外，現行救濟規定，須為妊娠逾卅三周才能申請，石崇良表示，隨著早產兒醫療技術進步，現今已可成功救治妊娠廿八周早產兒，正研議下修救濟門檻，讓醫療團隊面對早產個案時無後顧之憂。

衛福部 石崇良 新生兒 婦產科

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