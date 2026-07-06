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怕颱風來會漲更多 菜市場湧搶買潮

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

高麗菜一顆二○○多元，陳小姐還是忍痛買下去，因為擔心颱風來襲會漲更多，昨天菜市場已湧現搶買潮。上個月豪雨影響，短期葉菜類受損近四成，菜價已漲上來，受巴威颱風可能來襲的預期心理影響，菜價短期內恐難回穩。

根據農糧署統計，受六月豪雨影響，短期葉菜類受損百分之四十相對較嚴重，花果類因降雨影響授粉結果，近二周供應減少百分之十五至廿，青蔥受損約百分之十，而高冷甘藍主產區受損百分之五，較輕微，各蔬菜產區均已陸續復耕。

蔬菜還沒來得及恢復供應，又有颱風要來，許多婆婆媽媽這幾天急忙上市場搶購蔬菜，陳小姐說，上周五去市場買菜，高麗菜一斤六十元，買一顆就要二○○多元，絲瓜一斤六十元，牛蕃茄一斤也要八十元，雖然貴她還是忍痛買下去，就怕颱風侵襲後，菜價漲更多。

另根據上周至昨日統計，台北果菜批發市場蔬菜平均日交易量為一一六○公噸，約為豪雨災前一周一二八二公噸的百分之九十，因學校放暑假，校園午餐團膳需求減少，供應尚屬充裕。受巴威颱風來襲預期心理影響，加上今日休市備貨需求增加，昨台北果菜市場蔬菜平均每公斤交易價格四十六點五元，較前一天四十五點二元上漲約百分之三。

農糧署表示，巴威颱風路徑尚有諸多變數，因應汛期颱風豪雨可能造成產區受損，冷凍蔬菜庫存約四一五八公噸，將視市場需求供應。另也與農民團體合作，辦理滾動式倉貯計畫冷藏甘藍等耐貯存蔬菜，總計六一八○公噸。

農糧署也已輔導農民團體與通路賣場合作，於全台全聯門市，常態性設置蔬菜平價供應專區，另將協調桃園短期葉菜產區及高冷產區高麗菜，近期加強供應台北市場。

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