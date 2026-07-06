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堰塞湖恐提前溢流 花蓮24小時監測

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水率近六成，隨著颱風巴威接近，林保署花蓮分署廿四小時關注水位變化。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水率近六成，隨著颱風巴威接近，林保署花蓮分署廿四小時關注水位變化。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖總蓄水量為五百一十萬立方公尺，截至昨晚九時三十分，蓄水量已達三◯三點一三萬立方公尺，蓄水率約百分之五十九。隨著颱風巴威接近，若出現強降雨，堰塞湖有可能提前溢流，林保署花蓮分署表示，持續二十四小時關注水位變化，密切掌握湖區變化，並按計畫發布黃色或紅色警戒。

林保署花蓮分署長黃群策表示，分署緊急應變小組每天持續監控堰塞湖水位、蒐集氣象資訊並開工作會議，透過各項監測數據分析湖區現況，隨時掌握最新變化，目前堰塞湖水位仍呈穩定上升趨勢，依空拍壩體影像顯示並無明顯滲流，平均每日增加約十六萬立方公尺蓄水量，在未下雨情況下，預估八至十三天才會蓄滿溢流。

黃群策指出，除持續執行空拍監測外，也會依據後續數據變化滾動檢討應變措施，周二、周三將進一步評估颱風可能帶來的降雨影響，以及各種極端情境下的風險變化。

黃群策說明，堰塞湖湖區兩側邊坡持續崩塌，七日、八日將確認壩體的變化情況，並滾動調整警戒值，若評估雨量已達警戒範圍，距離溢流二十四小時前將發布黃色警戒，十二小時前發布紅色警戒，下游鳳林鎮、萬榮鄉兩鄉鎮共撤離一百八十五人。

黃群策表示，巴威颱風路徑及對台影響仍有不確定性，預估本周可能逐漸接近台灣，相關單位已提前整備。林保署每天邀集防災及學術團隊開緊急應變會議，針對氣象預報、集水區降雨量及堰塞湖安全狀況討論。

黃群策說，參與評估的專業團隊包括陽明交通大學、成功大學防災研究中心、台灣大學，以及新加入的中央大學教授張國楨團隊，各單位將透過情資交換比對供決策參考，以更審慎態度因應颱風可能帶來的衝擊，確保下游居民及公共設施安全。

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