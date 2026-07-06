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「巴威」挑戰風王！周三威力達巔峰 周五最接近台

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
上個月豪雨成災，短期葉菜類受損近四成，菜價已漲上來，近日受巴威颱風可能來襲的預期心理影響，菜價短期內恐難回穩。記者曾原信／攝影
上個月豪雨成災，短期葉菜類受損近四成，菜價已漲上來，近日受巴威颱風可能來襲的預期心理影響，菜價短期內恐難回穩。記者曾原信／攝影

強烈颱風巴威持續增強，中央氣象署預報員賴欣國表示，預估今天至周三強度達到巔峰，近中心最大風速將達每秒六十三公尺，有機會挑戰今年「風王」。周五、周六最接近台灣，屆時颱風強度略減弱，但仍不排除周四後發布海上及陸上颱風警報。

賴欣國說，巴威颱風昨位於鵝鑾鼻東南東方三○○○多公里海面上，持續朝西北西前進，由於暴風半徑達三五○公里，因此不論是否通過台灣，對台灣影響都會很明顯。

巴威颱風今天至周三強度將達巔峰，近中心最大風速將達每秒六十三公尺，有機會挑戰今年「風王」。周四起會在太平洋高壓導引下北轉，由於環境較不利於發展，強度將逐漸減弱，周五、周六最接近台灣，並以中颱上限至強颱下線強度接近，觀測屆時將接近台灣東部外海，並朝西北方進入中國大陸；周四後不排除發布海上、陸上颱風警報。

賴欣國指出，周三前受到太平洋高壓影響，各地晴到多雲，午後北部、南投地區、各山區有雷陣雨。周四巴威颱風距離台灣東南部一千多公里海面，其外圍環流範圍較大，桃園以北、宜蘭開始有短暫陣雨，午後南部及各山區也有短暫雷陣雨。周五、周六巴威颱風最接近台灣，屆時全台有雨，西半部、宜蘭、花蓮山區有豪雨發生機率。

周四前西半部溫度普遍較高，高溫卅四、卅五度，大台北盆地、花東縱谷、中南部近山區高溫上看卅六度；周五起受到颱風影響，各地高溫略降為卅一至卅五度。

賴欣國也提醒，受颱風外圍環流影響，周三後基隆北海岸、東半部、恆春有長浪，周四後馬祖也有長浪發生機率，民眾須多留意。

至於下周是否有機會放颱風假？根據氣象署最新「一二○小時颱風暴風侵襲機率」，北北基桃、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣及綠島已超過四成，其中，宜蘭縣百分之四十九最高，基隆市及花蓮縣也有百分之四十八；另外，北市及新北市百分之四十六、桃園市百分之四十四、新竹縣、新竹市及綠島百分之四十一。但是否停班停課，仍要視各縣市政府而定。

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