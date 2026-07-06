聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／看護緊盯家人鼓舞 中風後努力復健重返日常

聯合報／ 文／李朝梅（新北鶯歌）
不想苦下半輩子，努力復健就對了。圖／李朝梅提供
不想苦下半輩子，努力復健就對了。圖／李朝梅提供

去年4月底，生活飲食作息皆正常，且身材苗條的我中風了。那天清晨下樓時，一陣暈眩無力，趕快要抓欄杆還是晚了一步，滾了兩階下樓，幸虧老伴運動回來了，立即將我送急診。

醫師診斷我小中風，整條右腿及腳趾都動不了。住院期間，老伴替我請了看護大姐，她看起來身強體健，沒想到已經70歲了，還大我5歲。

第一次做復健，不管做哪一種、都心有餘而力不足，大腦發號施令要右腳動起來，卻總是沒反應，倒是頭動得勤，我直搖頭和復健治療師說腳動不了。回到病房，看護大姐教我，並要我加強反覆練習、死盯著我練，我不敢鬆懈，等下一次再去復健科時被誇進步神速。這都要歸功於復健治療師教導有方、看護大姐督導有方。

中風期間印象最深刻的是，大女兒抱著未滿1歲的外孫來看我，我對外孫說：「我們來比賽，看誰先學會走路好不好啊？」他對我甜甜一笑，鼓舞到我。期間二女兒也做了超貼心的舉動，她端了一盆溫熱水讓我泡腳，再為我剪腳趾甲，讓我能方便穿鞋，連看護大姐都稱讚不已。

此外，我在住院期間，一直想到老伴多年前對準備聯考的兒子說：「吃得了苦，苦一陣子，吃不了苦，苦一輩子。」我可不想苦下半輩子，還要拖累家人，努力復健就對了，如今的我，一點都看不出曾經中風過。

中風 復健

延伸閱讀

【2026第六屆台灣房屋親情文學獎‧佳作】郭美吟／冰浴過後的溫柔

【2026第六屆台灣房屋親情文學獎‧佳作】賴佩芸／牙籤

關鍵人物／受油症毒害 梁再發：無法獲補助 對我不公道

【2026第六屆台灣房屋親情文學獎‧佳作】老余頭／巨人的縫補

相關新聞

健康你我他／看護緊盯家人鼓舞 中風後努力復健重返日常

去年4月底，生活飲食作息皆正常，且身材苗條的我中風了。那天清晨下樓時，一陣暈眩無力，趕快要抓欄杆還是晚了一步，滾了兩階下樓，幸虧老伴運動回來了，立即將我送急診。

健康主題館／失眠、焦慮、胃脹氣…按壓3耳穴調節身心

現代人生活步調緊湊、壓力大，許多人有失眠、肩頸痠痛及腸胃不適的困擾。不妨可以試試中醫的「耳穴療法」，按壓「神門穴」、「交感穴」及「胃點」等穴位，有助於改善氣血循環、疏通經絡、調節神經與內分泌系統等，緩解失眠、焦慮、慢性疼痛、胃脹氣等症狀。

怕颱風來會漲更多 菜市場湧搶買潮

高麗菜一顆二○○多元，陳小姐還是忍痛買下去，因為擔心颱風來襲會漲更多，昨天菜市場已湧現搶買潮。上個月豪雨影響，短期葉菜類受損近四成，菜價已漲上來，受巴威颱風可能來襲的預期心理影響，菜價短期內恐難回穩。

堰塞湖恐提前溢流 花蓮24小時監測

花蓮萬里溪堰塞湖總蓄水量為五百一十萬立方公尺，截至昨晚九時三十分，蓄水量已達三◯三點一三萬立方公尺，蓄水率約百分之五十九。隨著颱風巴威接近，若出現強降雨，堰塞湖有可能提前溢流，林保署花蓮分署表示，持續二十四小時關注水位變化，密切掌握湖區變化，並按計畫發布黃色或紅色警戒。

「巴威」挑戰風王！周三威力達巔峰 周五最接近台

強烈颱風巴威持續增強，中央氣象署預報員賴欣國表示，預估今天至周三強度達到巔峰，近中心最大風速將達每秒六十三公尺，有機會挑戰今年「風王」。周五、周六最接近台灣，屆時颱風強度略減弱，但仍不排除周四後發布海上及陸上颱風警報。

生產救濟 衛福部擬放寬門檻

為保障女性生產權益，我國一◯四年通過「生產事故救濟條例」，目前產婦死亡最高給付金額為四◯◯萬元、胎兒或新生兒死亡最高卅萬元，台灣女人連線呼籲調高相關救濟金。衛福部長石崇良表示，將評估調升，並研議將新生兒救濟周數從卅三周下修到廿八周。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。