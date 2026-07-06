健康你我他／看護緊盯家人鼓舞 中風後努力復健重返日常

去年4月底，生活飲食作息皆正常，且身材苗條的我中風了。那天清晨下樓時，一陣暈眩無力，趕快要抓欄杆還是晚了一步，滾了兩階下樓，幸虧老伴運動回來了，立即將我送急診。

醫師診斷我小中風，整條右腿及腳趾都動不了。住院期間，老伴替我請了看護大姐，她看起來身強體健，沒想到已經70歲了，還大我5歲。

第一次做復健，不管做哪一種、都心有餘而力不足，大腦發號施令要右腳動起來，卻總是沒反應，倒是頭動得勤，我直搖頭和復健治療師說腳動不了。回到病房，看護大姐教我，並要我加強反覆練習、死盯著我練，我不敢鬆懈，等下一次再去復健科時被誇進步神速。這都要歸功於復健治療師教導有方、看護大姐督導有方。

中風期間印象最深刻的是，大女兒抱著未滿1歲的外孫來看我，我對外孫說：「我們來比賽，看誰先學會走路好不好啊？」他對我甜甜一笑，鼓舞到我。期間二女兒也做了超貼心的舉動，她端了一盆溫熱水讓我泡腳，再為我剪腳趾甲，讓我能方便穿鞋，連看護大姐都稱讚不已。

此外，我在住院期間，一直想到老伴多年前對準備聯考的兒子說：「吃得了苦，苦一陣子，吃不了苦，苦一輩子。」我可不想苦下半輩子，還要拖累家人，努力復健就對了，如今的我，一點都看不出曾經中風過。