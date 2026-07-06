建中生3度捐髮 盼癌友不再因外貌被貼標籤

即將升高三的建中學生承澤，5歲時看到癌症病童落髮無法上學的影片，決心捐出頭髮為癌友製作假髮。上周六是他第三度捐髮，如今長高到190公分的他表示，樂意持續捐髮，但「我希望這個募捐平台10年後，不再需要我了。」這代表醫療假髮供需平衡，社會進步，大家不再用外貌為病友貼上沉重的社會標籤。

癌症希望基金會（HOPE）上周六舉辦「首望相助—希望從頭開始」百人捐髮活動，101位捐髮者響應，年齡橫跨3至72歲，近6成首次捐髮，男性占1成。

承澤指出，他5歲時看了老師提供影片，當時他沒有零用錢可捐款，但願意捐出頭髮幫助他們。開始留髮後，在學校常被嘲笑「那個人好怪」，讓他同理病童不願上學的心情，他9歲第一次捐髮，至今已是第3次，也努力勸說同學，盼延續「善的傳承」。

HOPE執行長蘇連瓔指出，基金會2002年成立首家癌症病人假髮銀行，至今每年約服務2千多位癌症病友，除捐髮外，也有民眾主動捐款，每年約產出600頂假髮，許多捐髮者從小捐到大，甚至一出生就開始留長頭髮，形成善的循環。捐髮也從助人行動，延伸為生命教育，影響更多大眾加入助人工程。

承澤說，他不覺得留長髮壓力大，在他就讀的建中，留長髮男生不在少數，同儕多能理解他的行為，且他身高較高，可用體型對抗刻板印象與不友善眼光。

即將升上高中的湘絜，4歲捐髮至今，已第6度捐髮，從幼兒園一路成長，到即將邁入高中，對她而言，捐髮不是一次公益行動，而是持續多年的習慣與承諾。