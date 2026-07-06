健康名人堂／健保核心不是財務 是治理能力

全民健保是台灣的驕傲，但如何永續，始終是艱困挑戰。我曾任健保署長近7年，始終覺得有個問題被反覆迴避：我們到底支付什麼樣的醫療行為？如果制度持續支付邊際效益有限、甚至對病人沒有實質幫助，無論總額怎麼調高、點值怎麼算，醫療體系都不可能真正得到合理的專業回饋。

校正支付方向 才能善用資源

當我們談論醫療制度，往往把問題歸因於「需求太高」或「資源不足」。但長期觀察健保與商業保險的運作後，我逐漸發現，真正決定醫療行為的並不是需求本身，而是「支付」。當支付制度無法清楚區分「必要」與「不必要」，制度就會不斷釋放模糊訊號。久之，醫療行為的判斷不再只來自專業，而是逐漸被制度誘因形塑。

當支付訊號被校正，專業才能回到應有的位置，醫療資源也才可能被真正用在「值得的地方」。如果我們不正視這個問題，醫療體系終將在合法、合規的過程中失去方向，被慢慢掏空。在台灣，「健保會不會破產」已成為周期性焦慮，但如果討論永遠停在收支表，我們就會錯過更根本的事：健保的核心不是財務算術，而是治理能力。

所謂治理能力，不只能不能控制總支出，而是制度是否能辨識價值、引導行為、限制浪費、保護必要醫療、維持專業尊嚴，並在有限資源下，把錢花在真正值得的地方。若一套制度只能管理總量，卻無法管理價值，即使短期穩住財務，也可能長期累積更深的失衡。表面上看是財務壓力，實際上卻是支付方向失準。

今天健保面對的不只是人口老化、醫療科技進步與財源成長有限之間的張力，更是另一種更少被正面處理的結構性問題；制度持續為哪些醫療行為付費，卻沒有充分回答它們是否值得。當這個問題被長期擱置，結果就不只是總額被稀釋，而是生態被重新塑形。

不必要醫療 正持續消耗總額

不必要醫療不應理解為單一醫師的道德問題，也不應簡化成少數詐欺案件。不必要醫療真正困難的地方，在於它往往不是明顯違法，也不是錯誤，而是處在一種制度長期可支付、可容忍、可複製的狀態。它可能完全符合流程，卻沒有足夠價值；可能沒有明顯惡意，卻持續消耗總額。

我們談總額與點值、部分負擔、醫療人力、不必要醫療、醫材治理、商保實支實付、法律責任與智慧治理。這些主題看似分散，實際上都在回答同一個問題：當制度缺乏明確的價值治理時，醫療行為會如何被支付機制一步步帶偏。

我在「被支付的不必要醫療：看不見的醫療吞噬！！」一書中，提出不同視角，治理不必要醫療，不是要找到壞人，而是要修正制度方向。制度是否持續獎勵低價值醫療？如果答案是肯定的，最後會被失衡吞噬。相反地，只要制度重新校準支付方向，讓必要性、透明性、可追溯性與風險辨識能力回到核心，健保就可能回到更健康的狀態。

（作者李伯璋為台北醫學大學公共衛生學院講座教授、衛生福利政策研究中心主任、健保署前署長）