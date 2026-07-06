健康主題館／失眠、焦慮、胃脹氣…按壓3耳穴調節身心

現代人生活步調緊湊、壓力大，許多人有失眠、肩頸痠痛及腸胃不適的困擾。不妨可以試試中醫的「耳穴療法」，按壓「神門穴」、「交感穴」及「胃點」等穴位，有助於改善氣血循環、疏通經絡、調節神經與內分泌系統等，緩解失眠、焦慮、慢性疼痛、胃脹氣等症狀。

耳朵對應全身臟腑與經絡

中醫師羅明宇表示，人體藏有一個安全、操作簡便的天然保健開關，即「耳穴療法」，這是中醫常見的輔助治療方式之一。透過刺激耳朵上的特定穴位，可協助調節神經系統與臟腑功能，近年來也廣泛應用於改善失眠、焦慮、慢性疼痛及體重管理等問題，成為許多民眾日常保健的新選擇。

耳朵是全身健康縮影，古籍早有記載：「耳者，宗脈之所聚也。」指的是人體重要經絡與氣血運行皆與耳朵密切相關，也被視為全身臟腑與經絡的反射區。從耳穴分布圖來看，耳朵形狀如同倒置的胎兒，全身各部位幾乎都能在耳朵找到對應區域。

羅明宇指出，當身體某個部位出現失衡或不適時，相關耳穴也可能出現敏感、疼痛或壓痛反應。

現代醫學研究發現，耳朵表面分布豐富的神經網絡，包括迷走神經、三叉神經及顏面神經等。適度刺激耳穴後，可透過神經反射機制影響中樞神經系統、自律神經及內分泌功能，因此被認為具有調節身心狀態的潛力。

有傷口應避免按壓、貼敷

許多人聽到耳穴療法會聯想到針灸，但實際上最常見且最容易接受的方式是「耳豆貼壓」。羅明宇說，操作方式為利用中藥材「王不留行籽」或磁珠貼附於耳穴位置，透過持續性刺激達到調理效果。民眾只需每天自行按壓3至5次，每次約1至2分鐘，以感到微痠微脹為原則，一般3至5天更換一次即可。

羅明宇提醒，耳穴療法雖然安全性高，但並非萬能療法。若耳朵本身有傷口、濕疹、感染或發炎情況，應避免按壓與貼敷；孕婦及重大疾病患者也應先由專業醫師評估後再進行。另外，耳豆不宜長時間貼附不更換，若出現明顯紅腫、疼痛或過敏反應，應立即停止使用並就醫。