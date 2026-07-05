快訊

致癌油持續延燒！團膳用到問題大豆沙拉油 新北公布50校名單

聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙展下一步 林靖格11月威尼斯展「煙花」

中央社／ 台北5日電
藝術家林靖格11月將在義大利威尼斯軍火庫展出作品「煙花」，這將是他第3次訂製製作該作品。圖為「煙花」模擬設計圖。圖／林靖格工作室提供（中央社）
藝術家林靖格11月將在義大利威尼斯軍火庫展出作品「煙花」，這將是他第3次訂製製作該作品。圖為「煙花」模擬設計圖。圖／林靖格工作室提供（中央社）

自台灣節慶中常見的爆竹為起點，藝術家林靖格去年以竹藝作品「煙花」獲得義大利拉古納藝術獎特別獎，促成5月赴西班牙參展外，11月也將在義大利威尼斯展出作品。

林靖格工作室向中央社記者表示，「煙花」創作契機來自台灣各式節日慶典、婚喪禮俗等民俗活動能聽見的「爆竹」，響亮聲光趨吉避凶、敬天謝地也添喜氣。「煙花」作品將無數傘狀放射如煙花的竹片編織相連，交錯成二度平面與三度空間，讓竹片互為表裡，竹材遇天氣變化時會熱脹冷縮，還會有竹爆聲響。

林靖格首次創作「煙花」是在2019年，當時展出於2019年壯圍沙丘地景藝術節。他去年以「煙花」作品獲得義大利拉古納藝術獎（Arte Laguna Prize）第20屆特別獎項，拉古納藝術獎由義大利MoCA文化協會主辦，於2016年創設以來，便是獎勵以大自然為創作主題的當代藝術創作作品。

林靖格工作室表示，去年獲獎進而促成今年5月林靖格前進西班牙藝廊的跨國聯動，西班牙巴塞隆納藝廊Al-Tiba9 Gallery在5月揭幕年度聯展 Terra Incognita（Unknown Land） – Part II，林靖格便以當代竹編藝術「浮庭流映」作品受邀參展。

拉古納藝術獎甫截止今年第21屆作品徵件，預計11月將在義大利威尼斯軍火庫展出入選決賽作品，也一同展出去年第20屆獲獎作品，林靖格「煙花」屆時將參與展出。

西班牙 義大利 中央社

延伸閱讀

設計師Agnès珍藏街頭藝術真跡《我們愛塗鴉藝術特展》 首度來台展出

助攻台灣藝術家登國際展覽 黑潮計畫補助7月1日起徵件

藝術家袁廣鳴受邀2026法國亞爾國際攝影節

秀台版變形金剛 沈昭良：盼印度認識台灣庶民文化

相關新聞

「超級颱風」巴威路徑曝！美軍估這時間最接近台北高雄

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）最新預測圖顯示，超級颱風「巴威」目前位於馬里亞納群島附近，持續向西到西北西方向移動，朝菲律賓海、沖繩以南海域前進。依目前路徑預測，巴威最接近台北與高雄的時間，約落在台灣時間10日凌晨2時，預估屆時颱風中心距離台北約386海里、距離高雄約351海里；這不代表颱風將登陸台灣，但台灣附近海域、沖繩及先島群島後續仍須密切留意。

遇強風就碎！ 內政部證實颱風天「玻璃貼膠帶」是幫倒忙

台灣正式進入強烈颱風活躍的季節，過去每逢強風暴雨即將來襲，家中的長輩總會在客廳、臥室的玻璃門窗上貼上大大的「X」字型或「井」字型。不過，內政部曾證實，在窗戶上貼膠帶不僅無法增加抗風強度，也無法防止玻璃爆裂，甚至會產生「局部應力集中」的反效果，讓窗戶變得更容易破碎。內政部呼籲，唯有採取正確的硬體防護措施，才能真正守護居家安全。

雨區擴大！4縣市發布大雨特報 影響時間持續到明天

對流雲系發展旺盛，中央氣象署今晚間7時30分針對4縣市發布大雨特報，警戒地區包含台中、南投、雲林山區、嘉縣山區，影響時間持續到明天。

吃西瓜能護心血管 醫揭另一個隱藏益處：免煮直接吸收茄紅素

西瓜除了多汁解渴，其實還藏有健康療效。腎臟科醫師江守山近日在臉書粉專發文科普，援引多項國際醫學權威期刊《營養素》（Nutrients）的最新研究，指出西瓜不僅能全方位提升國人的飲食品質，更是不可多得的「夏季護心佳品」；江守山更驚喜透露，西瓜富含一種天然抗氧化成分「不需開火烹煮30分鐘」就能讓人體直接高效吸收，對於男性保養攝護腺具有極大的幫助。

男友搞消失她就肚子痛跑廁所 醫警告：身體已經崩潰了

你是不是也常常遇到一緊張、一焦慮，肚子就開始莫名其妙劇烈絞痛，甚至瘋狂跑廁所的狀況？小心這不是腸胃太虛，而是你的大腦跟腸道正在集體發出崩潰警訊！腸胃科醫師張璨璿近日在Threads上分享，一名年輕女性因為長達近半年的慢性腹瀉與肚子痛問題前來就醫，然而在幫她把胃鏡、大腸鏡全部仔細做完一輪之後，卻只發現了非常輕微的胃食道逆流。

洗腎竟然跟性格有關 醫點名「3種傷腎人格」：拚命三郎上榜

台灣有「洗腎王國」之稱，腎臟科醫師洪永祥提醒，造成嚴重腎衰竭、甚至走向洗腎的原因，除了高血壓、糖尿病等慢性疾病，也可能和個人性格與生活習慣有關。他整理出3種常見「傷腎人格」，若沒有及早調整，恐在不知不覺中傷害腎臟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。