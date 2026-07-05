西班牙展下一步 林靖格11月威尼斯展「煙花」

自台灣節慶中常見的爆竹為起點，藝術家林靖格去年以竹藝作品「煙花」獲得義大利拉古納藝術獎特別獎，促成5月赴西班牙參展外，11月也將在義大利威尼斯展出作品。

林靖格工作室向中央社記者表示，「煙花」創作契機來自台灣各式節日慶典、婚喪禮俗等民俗活動能聽見的「爆竹」，響亮聲光趨吉避凶、敬天謝地也添喜氣。「煙花」作品將無數傘狀放射如煙花的竹片編織相連，交錯成二度平面與三度空間，讓竹片互為表裡，竹材遇天氣變化時會熱脹冷縮，還會有竹爆聲響。

林靖格首次創作「煙花」是在2019年，當時展出於2019年壯圍沙丘地景藝術節。他去年以「煙花」作品獲得義大利拉古納藝術獎（Arte Laguna Prize）第20屆特別獎項，拉古納藝術獎由義大利MoCA文化協會主辦，於2016年創設以來，便是獎勵以大自然為創作主題的當代藝術創作作品。

林靖格工作室表示，去年獲獎進而促成今年5月林靖格前進西班牙藝廊的跨國聯動，西班牙巴塞隆納藝廊Al-Tiba9 Gallery在5月揭幕年度聯展 Terra Incognita（Unknown Land） – Part II，林靖格便以當代竹編藝術「浮庭流映」作品受邀參展。

拉古納藝術獎甫截止今年第21屆作品徵件，預計11月將在義大利威尼斯軍火庫展出入選決賽作品，也一同展出去年第20屆獲獎作品，林靖格「煙花」屆時將參與展出。