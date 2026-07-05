生產事故救濟迎10周年 石崇良：評估調高救濟金、下修新生兒救濟門檻

台灣少子化問題嚴峻，女性生產常面臨許多風險，恐增醫療糾紛，又得不到相關保障。為給予女性生產時更多保障，民國104年通過「生產事故救濟條例」。如今生產事故救濟邁入10周年，台灣女人連線常務理事黃淑英說，希望隨物價指數上升，調整生產事故救濟金。衛福部長石崇良表示，生命無法衡量，但會評估調升。另研議將新生兒救濟周數從33周下修到28周。

凡中華民國國民及其外籍配偶在國內生產，發生不良事故時，導致產婦、胎兒及新生兒因生產所致的重大傷害或死亡，都可依生產事故救濟條例提出申請救濟金。截至去年底，已完成2761件案件審定，其中2532件核予救濟，整體核予率達91.7%，累計核發救濟金額達16億1590萬元，提供事故家庭協助。

生產事故救濟條例的推手之一、衛福部長石崇良說，救濟條例為發生生產事故時，醫療團隊能及時關懷、溝通並給予家屬協助，同時給予救濟金經濟支援，並讓婦產科醫師招生率從原先約3至4成，提升至7成左右，也降低產科醫療訴訟案件，自試辦計畫實施前的十萬分之5.22件，將至救濟條例實施後的1.98件。

台灣婦女健康暨泌尿基金會執行長黃閔照說，「生產事故救濟」從試辦計劃到法規制定，對於解決醫療糾紛有很大的幫助，目前需要救濟病人從申請、補件需要25.7天，審查28.8天，通過後請款撥付大概33天，總共約需87.5天，但仍希望盡速給予獎勵金，讓病人家庭傷痛少一點。

黃淑英說，依「生產事故救濟條例」救濟金給付條件，最近一次調整為108年，產婦死亡最高給付金額自200萬提升至400萬元、胎兒或新生兒死亡最高30萬元，若導致中、重度或極重度障礙，最高給付300萬元，考量近年物價持續上漲，救濟金應隨物價指數提高給付。

石崇良說生命無法衡量，難用金額訂出價值，死亡給付金額是參考其他國家標準，及國內醫療訴訟和解金額訂定，未來隨經濟環境變化會再次檢視給付金額。至於，依胎兒與新生兒救濟現行規定，須為妊娠逾33周才能申請，但隨著早產兒醫療技術進步，現今已可成功救治妊娠28周早產兒，正研議將救濟門檻下修，讓醫療團隊面對早產個案時，更能無後顧之憂全力搶救新生兒。