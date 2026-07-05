微風、新光三越經營權戰延燒！專櫃接撤場通知 北車恐陷2個月黑暗期

摘要 1.新光三越以1分之差，奪得台北車站商場未來23年經營權，台鐵已正式宣布新光三越得標，並將展開議約與點交程序。 2.未得標的微風集團發函，要求現有專櫃廠商於7月分批解約並騰空撤場，要求將店面完全拆除清空。 3.由於時間緊湊，且撤場恐引發2至3個月的服務空窗期，多數餐飲與伴手禮業者期盼台鐵能協調出過渡期方案。

原文時間2026/06/25

你能想像最快7月開始，台北車站2樓的餐廳、美食街，以及1樓的伴手禮區，可能會「一根釘子都不留」的拆除裝潢，暫停營業2、3個月，陷入黑暗期嗎？

先前，台北車站商場的招標案鬧得沸沸揚揚，原因正是微風集團經營19年後，居然被新光三越以1分之差，奪下未來23年的經營權。

隨著微風大動作召開記者會，直指招標過程涉嫌洩密、評委未利益迴避等，情況越演越烈。儘管台鐵已正式宣布新光三越得標，也即將展開議約、點交等程序，但根據商周取得的獨家消息，這場經營權大戰，已經進入要求廠商全面撤退拆除的「焦土」階段。

微風內部公文曝光：限廠商7月前清空撤場

商周獨家取得微風發給多家廠商的內部公文，主旨為，要求各專櫃品牌終止契約及撤場點交，並下達了清楚的條件和時程。內容有兩大重點：

一、引述雙方過去的契約條款，指出「如甲方（微風）基於整體規劃之考量，變動專櫃場地時，若雙方尚無共識，甲方可終止本契約，不需負擔賠償或補償責任，乙方（廠商）應依本契約規定，交還專櫃場地及倉庫予甲方。」

換句話說，微風依照契約內容，確實可要求廠商解約撤場，不一定要移交給新光三越經營。

二、微風正式通知，於7月5日終止雙方之專櫃合約，並要求廠商於7月7日前「騰空移除場內全部商品與營業設備，並將場地回復返還」。

「這句話的意思，就是全部拆光光！」一位收到公文的餐飲業老闆直言，對一家生意穩定、裝潢斥資數百萬元的餐飲或伴手禮專櫃來說，只剩不到1個月，就要完成員工調度、庫存清空、甚至把精心打造的店面拆成毛胚屋，無疑是一大震撼彈。

不到1個月要從精裝店面拆成毛胚，廠商苦盼過渡方案

商周採訪多家現有廠商，幾乎所有業者都透露，確實已收到通知，但每家收到的清空日期略有不同，從7月7日、7月15日到7月24日都有。

但由於時間太過緊湊，就連要找到拆除工班都很不容易。因此多數業者都還在期待，微風、台鐵與新東家新光三越之間，能夠協調出一個過渡期的方案，以免所有人都傷筋動骨，也影響旅客的便利性。

「其實，微風這個舉動，在合約和法律上完全站得住腳！但是，他現在的態度也很明白：你台鐵既然照規矩判我輸，那我就百分之百照規矩，把場地復原還你，一根釘子、一個現成專櫃都不留下來。」一位不具名的百貨高層說。

不是第一次，2023年誠品K區也上演拆光風波

事實上，由於台北車站坐擁千萬人流，堪稱兵家必爭之地，已經不是第一次面臨這種情況。

2023年時，誠品集團也曾因不滿K區地下街未得標，轉由東森經營，直接以「恢復原狀」為名，要求廠商們全數拆光，一點裝潢都不留，僅剩下空調和地板交接。空蕩蕩的工地風場景，在當時引發網友熱議。

「但是，K區地下街的重要性和影響層面，跟現在的台北車站大廳、車站二樓商場，完全是不同等級！」另一位百貨主管直言，早在本次招標之前，台鐵就多次強調，為了保障旅客權益，交接期間必須分期、分區進行改建與裝修，以確保服務不中斷。

但如今，微風發出公文，要求廠商在7月底前全數撤離，1個月後，來往旅客看見的，恐將是一個空蕩蕩、黑漆漆、連便當都得繞遠路去買的台北車站。廠商們推估，即便接手的新光三越全力衝刺，拚了命的招商、畫設計圖、重新裝潢開幕，中間至少也會有2到3個月的空窗期。

照合約走、於法有據，受傷的卻是供應商與消費者

商周向微風求證，該公司正面回應，目前確實規劃分成3批，讓廠商在7月份全數撤離，「理解部分品牌及相關單位對營運銜接的期待，現階段依法履行契約義務，完成各項資產返還及點交作業。」至於後續的分區改裝，廠商該如何做到服務不中斷？微風僅表示，「後續將交由新光三越規劃。」

微風不滿的是台鐵，但如今受傷的卻是供應商跟消費者。

一切照合約走、於法有據，但一場傷及無辜的戰爭能否獲得公眾支持？恐怕是三方必須思索的難題。

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