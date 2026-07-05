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挑戰警衛8年！日本「最愛美術館的黑貓」化身木雕 正式進入美術館了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
黑貓「Ken醬」與橘貓「Got醬」化身木雕作品，正式進入尾道市立美術館。圖／擷取自尾道市立美術館X
黑貓「Ken醬」與橘貓「Got醬」化身木雕作品，正式進入尾道市立美術館。圖／擷取自尾道市立美術館X

位於日本廣島縣尾道市的「尾道市立美術館」，由知名建築師安藤忠雄操刀設計，不僅是當地知名的藝術景點，更因為過去「黑貓Ken醬與警衛叔叔」的攻防站而聞名，成為許多貓奴必去的日本旅遊景點。近日，館內舉辦藝術家橋本美緒的木雕展，已經過世的Ken醬也化身木雕，正式進駐美術館內，成為令人動容的故事新篇章。

2017年時，日本尾道市立美術館舉辦《滿滿貓咪展》，結果附近餐廳飼養的黑貓「Ken醬」即結夥橘貓「Got醬」，意圖闖入美術館內參觀。當時警衛馬屋原定雄礙於美術館規定，因此將兩隻貓阻擋在外。但是「Ken醬」之後，每逢馬屋原定雄上班時，總會前來挑戰入館，因此成為可愛的攻防戰爭。

雖然每次Ken醬挑戰失敗後，總會被警衛抱住或是請出美術館，但是一貓一人之間的互動，也立即在社群平台上快速發酵，甚至登上國際媒體。從此「黑貓vs.美術館警衛」的故事，就成為日本尾道市立美術館最知名的話題，該館的官方社群帳號，也會不定期更新Ken醬的美照。

2024年4月時，「Ken醬」終於趁著警衛馬屋原定雄不注意時突破防線，成功進入美術館大門，雖然馬上又被抓出來，但仍引起網友們的熱烈討論。不過隔年9月，Ken醬因生病而離開世界。當消息曝光後，美術館帳號湧入數萬名網友留言哀悼，美術館並特別製作年曆紀念Ken醬。

今年7月4日至9月6日，日本藝術家橋本美緒於尾道市立美術館舉辦木雕展，其中「Ken醬」與當時同夥「Got醬」，在藝術家巧手之下，化身成可愛的木雕，正式進駐美術館內。同時館方還特別安排，由馬屋原定雄抱著Ken醬的木雕進場。隨著消息曝光，無數粉絲也深受感動，表示「我都要哭了」、「真的很開心看見你們進到美術館」。對於有意前往的旅客，可以把握木雕展展出時間，同時尾道市立美術館附近還有千光寺山纜車、千光寺、貓之細道等觀光景點，適合納入行程之中。

黑貓「Ken醬」與橘貓「Got醬」化身木雕，正式進入尾道市立美術館。圖／擷取自尾道市立美術館X
黑貓「Ken醬」與橘貓「Got醬」化身木雕，正式進入尾道市立美術館。圖／擷取自尾道市立美術館X

「Ken醬」生前連續多年挑戰闖入美術館內，皆由警衛馬屋原定雄攔截下來。圖／擷取自尾道市立美術館X
「Ken醬」生前連續多年挑戰闖入美術館內，皆由警衛馬屋原定雄攔截下來。圖／擷取自尾道市立美術館X

Ken醬與警衛馬屋原定雄之間的互動故事，曾經在網路引起熱烈話題。圖／擷取自尾道市立美術館X
Ken醬與警衛馬屋原定雄之間的互動故事，曾經在網路引起熱烈話題。圖／擷取自尾道市立美術館X

美術館 日本 安藤忠雄

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