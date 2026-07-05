橫跨3000公里！馬來西亞醫師都放棄 北榮完成高難度心臟手術救8歲女童

這是一段橫跨了3000公里、連結了馬來西亞與台灣的醫療緣分。來自馬來西亞、非常開朗可愛的8歲小女孩LEE，一出生就罹患極其嚴重的先天性心臟病—「肺動脈閉鎖合併完整型心室中膈、冠狀動脈阻塞」。經商的李爸爸遍尋馬來西亞名醫，經歷了兩次開刀失敗，所有當地的醫生都搖頭，告訴他，「沒辦法了」。

8歲小女孩LEE經來到台灣，在台北榮總心臟外科主治醫師吳飛逸醫治下，順利完成手術，如今可以靠自己的雙腳，在動物園裡開心地玩上一整天。台北榮總院長陳威明說，希望更多的醫師願意留下來，投入重症醫療。

林逸婷醫師的臉書「Eating醫師的保險箱」寫出了這一段故事。她說，前陣子，聽到了身邊一個非常感人、甚至可以說是奇蹟的故事，在徵得小朋友媽媽的同意後，想把這段故事記錄下來。因為小朋友的爸媽，想讓大家知道，在台灣，還有這麼多醫者仁心、技術頂尖的醫生們在默默守護著生命。也想藉這篇文字，向這群醫學中心的國寶級醫師們，表達最深的謝意。

小女孩LEE罹患極其嚴重的先天性心臟病，用主治醫師吳飛逸的話來說，那是「教科書裡看了會讓人想直接翻頁跳過」的複雜程度。林逸婷說，如果沒有開刀，父母根本不敢想像，還能有多少機會看著孩子長大。

經商的李爸爸遍尋馬來西亞名醫，但所有馬來西亞當地的醫生都搖頭，告訴他說「沒辦法了」，在近乎絕望之際，他們輾轉詢問台灣是否有機會？而這段緣分的起點，要從林逸婷的阿姨說起。

李爸爸是林逸婷阿姨的多年客戶好友，得知消息後，阿姨接受了小朋友爸媽的請託，四處奔走詢問。最後，透過朋友找到了北榮小兒心臟科主任李必昌。第一次看診，阿姨背著包包、帶著一台筆電，自費掛了李主任門診，硬著頭皮詢問能不能夠視訊遠端問診。

十分感謝李主任不僅展現了醫者的溫暖與耐心，更破例安排了遠端視訊，讓遠在馬來西亞的李爸爸能即時參與討論。林逸婷說，李主任看完資料後，確認北榮有能力執行，覺得值得一試，於是將案子轉診給了心臟外科的吳飛逸醫師。

林逸婷的阿姨不僅幫忙掛號、視訊，在案子敲定後，更一手包辦了這家人來台的生活，包括找暫時的住所、接機、陪伴。為了孩子，LEE的爸爸媽媽想盡辦法，帶著已經嘴唇發紫、呼吸困難，連樓梯都爬不動的女兒，跨越3000公里來到台灣，擠在小小的短租公寓裡，開始了好幾個月，奔波醫院的日常。

身為外國人，這場全自費的心臟手術耗資高達140萬，還不包含龐大的住院費與生活費。這筆錢不算少，但對父母而言，換來的是能多陪伴孩子好多年的、珍貴的時間。對他們來說，只要有任何一點希望，都願意去嘗試。

最終，在北榮團隊合作下，吳飛逸醫師在去年底順利完成了這場極度複雜的單一心室矯正手術，手術非常成功！林逸婷說，前陣子，LEE回台灣回診，不但氣色、活動力大進步，還特地送給吳醫師一張手繪的立體無尾熊卡片，現在也已經可以靠自己的雙腳，在動物園裡開心地玩上一整天。

看著LEE跟弟弟揹著阿姨送的對講機玩具，開懷大笑的樣子，林逸婷覺得，醫療有時候近乎奇蹟。它是把一個家庭從絕望邊緣，慢慢拉回來的力量。

林逸婷說，這個孩子很幸運，幸運的是，有願意幫忙牽線安排國際醫療的友人。幸運的是，有一對不願放棄、傾盡全力愛著她的父母。幸運的是，有小兒心臟科醫師願意仔細評估、耐心溝通。更幸運的是，還有願意走小兒心臟外科、願意面對這種高風險罕病重症的醫師。

坦白說，現在還願意走心臟外科，尤其是小兒心臟外科的醫師，真的已經是國寶等級的稀有。回想這趟奇蹟之路，林逸婷的心裡感觸真的很深。

「那些隱藏在奇蹟背後的是不放棄。」林逸婷說，這個奇蹟能成真，除了醫師的「神之手」，最讓她動容的，是人的善意。一般人面對跨國醫療的求助，頂多幫忙打聽一下、問問看就到此為止了。但阿姨卻選擇了最難的那條路。

林逸婷的阿姨不只接受請託，更把別人的孩子當成自己的責任，帶著筆電去候診區排著隊等待、請求醫師視訊、奔波找他們的安身之所、接機安頓。如果沒有阿姨當初那份多做一點、絕不放棄的熱心，這條牽起3000公里的生命線，根本無從綁起。是這份毫無保留的跨國情誼，幫孩子敲開了奇蹟的大門。

然而，在感動之餘，看著當前的醫療環境，林逸婷的內心也有一絲無法忽視的感慨。台灣以前的環境，還能讓最聰明、最優秀的人才，願意留在醫學中心裡，研究這些急難罕重症。但如今，當付出與回報越來越不成比例，當面對的風險與壓力遠遠超過報酬與社會地位時，我們到底還能用所謂的「使命感」或「熱血」，把這群醫師留住多久？

如果有一天，當環境把最後一滴熱血都消耗殆盡，未來的台灣，是否還能找到願意接下這種高難度、高風險手術的醫師？我們何其有幸，此時此刻，還有一群像李必昌主任、吳飛逸醫師這樣的醫者，願意選擇留在最辛苦、最窒礙難行的道路上，用雙手去翻轉一個個家庭的命運。

但一個健康的醫療體制，不能只靠醫者的共體時艱與燃燒靈魂，更需要整個社會給予相應的尊重、合理的待遇與制度上的支持。唯有如此，這份走在世界前端、充滿人文關懷的醫療奇蹟，才不會成為絕響。謝謝那溫暖又強大的阿姨，謝謝台北榮總團隊，謝謝每一位還在急重症前線默默守護的醫師們。「謝謝你們，讓3000公里的距離，成為重生的起點。」