挑戰今年「風王」! 巴威颱風這天強度將達巔峰 最快周四發布海陸警

巴威颱風持續增強，中央氣象署預報員賴欣國表示，預估明天至周三強度達到巔峰，近中心最大風速將達每秒63公尺，有機會挑戰今年「風王」。周四北轉，周五、周六最接近台灣，屆時颱風強度略減弱，但仍不排除周四後發布海上及陸上颱風警報，至於是否同時發布還要視颱風路徑。

賴欣國說，巴威颱風今下午2時位於鵝鑾鼻東南東方3030公里海面上，周三前其路徑偏西到西北方向，並移動到菲律賓東方海面，其強度於周三前將持續增強，明天至周三強度將達巔峰，近中心最大風速將達每秒63公尺，有機會挑戰今年「風王」。

周四北轉後，由於環境較不利於發展，強度將逐漸減弱，周五、周六最接近台灣，觀測將接近台灣東部外海，並往西北方進入中國大陸，屆時強度將減弱到以「中颱上限至強颱下限」的強度接近台灣。

周四後不排除發布海上、陸上颱風警報，但是否同時發布仍需視颱風路徑，可能發布時間很接近。

針對未來1周天氣，賴欣國指出，周三（8日）前受到太平洋高壓影響，各地晴到多雲，午後北部、南投地區、各山區有雷陣雨。

周四（9日）巴威颱風來到台灣東南部1000多公里海面，由於其外圍環流範圍較大，桃園以北、宜蘭開始會有短暫陣雨，午後南部及各山區也有短暫雷陣雨。

周五、周六（10、11日）巴威颱風最接近台灣，屆時全台有雨，西半部、宜蘭、花蓮山區有豪雨發生機率；周日、下周一颱風逐漸遠離，受殘留水氣影響，各地仍有降雨機率。

溫度部分，賴欣國表示，周四前西半部溫度普遍較高，高溫34、35度，大台北盆地、花東縱谷、中南部近山區高溫甚至上看36度；周五起受到颱風影響，各地高溫略降為31至35度。

另外，賴欣國也提醒，受颱風外圍環流影響，周三後基隆北海岸、東半部、恆春有長浪，周四後馬祖也有長浪發生機率，民眾須多留意。

巴威颱風今下午2時位於鵝鑾鼻東南東方3030公里海面上，周三前其路徑偏西到西北方向，並移動到菲律賓東方海面。圖／中央氣象署提供