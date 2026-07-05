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進香團遊覽車追撞釀27傷 運安會：司機分心又超速

中央社／ 台北5日電

嘉義新港去年發生進香團搭乘的遊覽車追撞事故釀27人受傷。運安會調查結果指出，駕駛在駕車過程中長時間分心，並且超速，與車上人員交談時過晚煞車，導致撞上前方遊覽車。

去年2月，1輛龍泰通運有限公司遊覽車於嘉義縣新港鄉縣道159線與縣道166線交岔路口，追撞前方1輛華晉通運有限公司遊覽車後，前方遊覽車再繼續往前方推撞1輛自用小客車，事故共造成27人受傷。

國家運輸安全調查委員會日前在官網公布調查結果，運安會報告表示，事故駕駛員在駕車過程中長時間從事多項分心行為，且事故車輛在事故前為超速狀態。

運安會說，事故駕駛員同時受到隨團服務人員交談影響，使其對車前狀態注意力降低，致過晚使用主煞車減速，使車輛未能有足夠距離煞停而撞上前方遊覽車。

運安會表示，這起事故，駕駛員、事故車輛隨團服務人員及部分乘客於事故時未繫妥安全帶，導致事故車輛追撞前方遊覽車時，未能受到安全帶保護而降低受傷機會或程度。

運安會表示，目前調查案件中，包含這起事故已經有2案是因為駕駛員對於輔助煞車及主煞車使用時機不當導致的事故，顯示駕駛員對煞車系統操作及理解，是影響事故發生重要因素。

運安會針對這起事故提出6項建議，包含對龍泰通運提出，宣導所屬駕駛員瞭解分心行為對於駕車任務影響，以提升駕駛員安全意識；建立並落實駕駛員行車時確實使用安全帶管理機制；教育所屬駕駛員瞭解油壓減速器及主煞車使用時機。

對交通部提出增訂遊覽車客運業執行旅行相關業務時，後座乘客應繫安全帶規定，且這是第5次向交通部提出建議，相關分項執行計畫仍在列管中。

對交通部公路局提出督導龍泰通運強化駕駛員瞭解分心行為對於駕車任務影響及確實使用安全帶的改善；督導遊覽車客運業對所屬駕駛員加強有關主煞車與輔助煞車系統正確操作概念。

另外，運安會原定要向好客旅行社提出建立並落實隨團服務人員確實使用安全帶管理機制，以及向觀光署提出督導好客旅行社強化隨團服務人員確實使用安全帶改善作為，但已經完成改善，所以並未列在報告的建議事項當中。

運安會 遊覽車 安全帶

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