光復洪災後防疫升級！成大團隊追查積水熱區 揪病媒蚊與病原風險

去年923洪災重創花蓮光復鄉，部分社區排水系統至今仍受土砂淤積影響，恐衍生病媒蚊及病原菌滋生風險。國立成功大學將於7、8日在光復糖廠園區成大科學工作站舉辦環境監測與醫療採樣工作坊，攜手地方盤點積水熱區及潛在病原風險，強化災後環境與公共衛生治理。

這項計畫由行政院公共工程委員會補助，成功大學並投入自籌經費推動，由前工學院院長游保杉率領跨領域團隊執行，整合醫療、公共衛生、水利及環境等專業資源。活動由成大主任秘書羅偉誠主持，並由成大醫學院醫師王竣令負責醫療採樣規畫與技術指導，帶領工作站人員及實習生投入現地調查工作。

成大花蓮科學工作站表示，第一天上午將先說明災後環境監測與採樣計畫內容，並在光復鄉公所協助下，邀請受災七村村長分享地方現況與觀察成果。透過居民長期累積的在地經驗，搭配航照圖資分析，共同標示積水熱點、排水瓶頸及優先採樣區域，作為後續調查依據。

完成點位確認後，團隊將前往各村展開兩階段現場採樣，針對水體及周邊環境樣本進行系統性蒐集，相關樣本將送交實驗室檢驗分析，建立災區環境安全監測資料庫，持續追蹤環境品質及病原風險變化，供地方政府作為公共衛生管理、環境改善及災後復建的重要參考。

成功大學指出，此次工作坊不僅是災後環境監測與醫療採樣的前置作業，也象徵成大科學工作站正式啟動健康與環境監測平台功能，未來將持續串聯中央部會、地方政府、學術單位與社區資源，建立社區參與式監測機制，推動長期環境監測、健康風險評估及科學決策支援。

成大表示，未來將以花蓮科學工作站作為花東地區災後復原與韌性治理的重要據點，結合醫療、公衛、水利、防災、環境及智慧監測等跨領域專業，推動環境監測、防災教育、青年實習與地方人才培育，透過科學研究成果回饋地方治理，打造兼具科學基礎、地方參與及永續發展的災後合作模式，提升社區面對災害的韌性與應變能力。