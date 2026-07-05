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皮膚癌罹患率攀升！噴霧、防曬棒成隱形死角 醫曝：6成人少做這步

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，防曬乳應以輕拍推勻為主，避免過度用力搓揉導致防護效果降低。示意圖／Ingimage
專家提醒，防曬乳應以輕拍推勻為主，避免過度用力搓揉導致防護效果降低。示意圖／Ingimage

錯誤的防曬習慣可能對健康造成威脅，外媒最新報導指出，黑色素瘤等皮膚癌罹患率正大幅攀升，光是美國在2026年預估就有超過23萬人確診，比去年激增一成以上。皮膚科權威醫學專家嚴正警告，許多人出門雖然擦了防曬，其實仍讓身體暴露於危險之中，其中「防曬乳擦太用力」甚至會讓防曬效果慘跌25%。

據「紐約郵報」報導，這項針對防曬的科學大數據實驗，源自紐約長老會醫院皮膚科專家利普納（Shari Lipner）的專業分析。利普納一針見血地指出，民眾日常最常犯的錯誤是「防曬乳擦太用力」。研究實證，當你像擦乳液一樣過度用力揉搓時，防曬成分容易卡進皮膚皺褶內，導致部分區域完全沒被防護到，整體功效當場減弱達25%。正確的做法應是順著皮膚輕輕推勻、拍開，並靜置讓其自然乾燥。

此外，市面上大受年輕人歡迎的防曬噴霧與防曬棒，在專家眼中也存在盲點。這類產品雖然攜帶方便，但擦拭時非常難以判斷用量是否足夠，極易留下肉眼看不見的防護空隙。專家強調，傳統的防曬乳與防曬霜，依然是能提供最均勻、最可靠的覆蓋效果。

除了擦拭手法，用量不足與忘記補擦也是皮膚受損的主因。調查顯示，高達六成民眾在烈日下從不補擦防曬，且多數人的使用量僅達到標準密度的20%到60%。

利普納給出具體的「茶匙原則」：臉部與脖子需塗抹一茶匙、雙臂各一茶匙、胸腹與後背各一茶匙、雙腿則各需兩茶匙，全身總用量大約要能填滿一個烈酒杯（約1盎司）。同時，專家也點破大眾最常漏擦的「黃金盲區」，包括耳朵、嘴唇、下巴、後頸以及眼皮周圍，這些脆弱部位若長期遭受紫外線直射，同樣是引發黑色素瘤的高風險地帶。

針對防曬上路的時間點，專家科普指出，市售的化學防曬乳與防曬產品必須在出門「前15分鐘」提前塗抹，才能讓肌膚充分吸收並啟動防禦機制；若是選用物理性（礦物）防曬，則能在塗抹後立即發揮反射紫外線的效果。

利普納最後更嚴正提醒，千萬別以為擦了防曬乳就能在烈日下曝曬。即使防曬步驟做得再完美，在極端高溫的2026年夏天，民眾在紫外線最強烈的時段仍應主動尋求陰涼處、配戴墨鏡並穿著防曬衣物，千萬不要因為追求浪漫的小麥色肌膚而完全不擦防曬。

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