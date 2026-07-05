汐止、南港機車通勤大…雙北開放路線不同調 議員籲評估別歧視

串接新北汐止大同路、台北南港路的台五線，上班時段雙北都調撥車道疏解車流，但北市未開放機車行駛大同路調撥車道。北市議員日前會勘認為，多開放能夠有效舒緩車流，雙北市府不應該帶有歧視來規範，應開放機車走。交通局認為，調撥車道左轉機車，會跟南港路順向方向左轉車交織，仍建議新北考量平日開放北山大橋快車道行駛機車。

北市議員李明賢表示，新北每天進入北市上班的通勤人口超過60萬人，會勘當天車流也不小，交通部代表也認為多開放能夠有效舒緩車流，但雙北交通局開放會導致車流交織造成危險，但他認為思維不能以「車種」來分析而是用「車流」分析，建議可以先從調撥車道先開放機車，長遠也必須思考北山大橋主幹道應開放平日機車通行。

北市交通局表示，北市目前沒有調撥車道開放機車行駛案例，如開放南港路調撥車道行駛機車，右側是實體分隔島、左側是標線分隔對向車，如有緊急狀況，機車無空間可迴避，另至研究院路口，調撥車道左轉機車，會跟南港路順向方向左轉車交織，仍建議新北考量平日開放北山大橋快車道行駛機車（現況僅假日開放），機車即可直接接至南港路順向左轉車道，即無需行駛調撥車道。