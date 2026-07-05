快訊

強颱巴威即將猛撲！日本氣象廳預測路徑曝 估這時間影響沖繩

周三前持續增強！強颱巴威暴風侵襲機率擴大 9縣市逾4成「宜蘭飆49％」

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止、南港機車通勤大…雙北開放路線不同調 議員籲評估別歧視

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
串接新北汐止大同路、台北南港路的台五線，上班時段實施調撥車道疏解車流，但因雙北不同調，北市禁行機車，騎士要在民權街口往右切，與北山大橋車流交織。記者邱瑞杰／攝影
串接新北汐止大同路、台北南港路的台五線，上班時段實施調撥車道疏解車流，但因雙北不同調，北市禁行機車，騎士要在民權街口往右切，與北山大橋車流交織。記者邱瑞杰／攝影

串接新北汐止大同路、台北南港路的台五線，上班時段雙北都調撥車道疏解車流，但北市未開放機車行駛大同路調撥車道。北市議員日前會勘認為，多開放能夠有效舒緩車流，雙北市府不應該帶有歧視來規範，應開放機車走。交通局認為，調撥車道左轉機車，會跟南港路順向方向左轉車交織，仍建議新北考量平日開放北山大橋快車道行駛機車。

北市議員李明賢表示，新北每天進入北市上班的通勤人口超過60萬人，會勘當天車流也不小，交通部代表也認為多開放能夠有效舒緩車流，但雙北交通局開放會導致車流交織造成危險，但他認為思維不能以「車種」來分析而是用「車流」分析，建議可以先從調撥車道先開放機車，長遠也必須思考北山大橋主幹道應開放平日機車通行。

北市交通局表示，北市目前沒有調撥車道開放機車行駛案例，如開放南港路調撥車道行駛機車，右側是實體分隔島、左側是標線分隔對向車，如有緊急狀況，機車無空間可迴避，另至研究院路口，調撥車道左轉機車，會跟南港路順向方向左轉車交織，仍建議新北考量平日開放北山大橋快車道行駛機車（現況僅假日開放），機車即可直接接至南港路順向左轉車道，即無需行駛調撥車道。

汐止 雙北 機車 車道 交通部

延伸閱讀

台中無照男車禍肇逃辯「趕上班」... 二審賠償和解獲緩刑

施工水管突掉落！三峽捷運三鶯線傳工安意外 騎士行經遭砸車

高雄女騎士遭轉彎車迎面撞手腳骨折 駕駛冷眼棄車逃逸畫面曝

高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 茶商頭部重創送醫不治

相關新聞

「超級颱風」巴威路徑曝！美軍估這時間最接近台北高雄

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）最新預測圖顯示，超級颱風「巴威」目前位於馬里亞納群島附近，持續向西到西北西方向移動，朝菲律賓海、沖繩以南海域前進。依目前路徑預測，巴威最接近台北與高雄的時間，約落在台灣時間10日凌晨2時，預估屆時颱風中心距離台北約386海里、距離高雄約351海里；這不代表颱風將登陸台灣，但台灣附近海域、沖繩及先島群島後續仍須密切留意。

遇強風就碎！ 內政部證實颱風天「玻璃貼膠帶」是幫倒忙

台灣正式進入強烈颱風活躍的季節，過去每逢強風暴雨即將來襲，家中的長輩總會在客廳、臥室的玻璃門窗上貼上大大的「X」字型或「井」字型。不過，內政部曾證實，在窗戶上貼膠帶不僅無法增加抗風強度，也無法防止玻璃爆裂，甚至會產生「局部應力集中」的反效果，讓窗戶變得更容易破碎。內政部呼籲，唯有採取正確的硬體防護措施，才能真正守護居家安全。

吃西瓜能護心血管 醫揭另一個隱藏益處：免煮直接吸收茄紅素

西瓜除了多汁解渴，其實還藏有健康療效。腎臟科醫師江守山近日在臉書粉專發文科普，援引多項國際醫學權威期刊《營養素》（Nutrients）的最新研究，指出西瓜不僅能全方位提升國人的飲食品質，更是不可多得的「夏季護心佳品」；江守山更驚喜透露，西瓜富含一種天然抗氧化成分「不需開火烹煮30分鐘」就能讓人體直接高效吸收，對於男性保養攝護腺具有極大的幫助。

男友搞消失她就肚子痛跑廁所 醫警告：身體已經崩潰了

你是不是也常常遇到一緊張、一焦慮，肚子就開始莫名其妙劇烈絞痛，甚至瘋狂跑廁所的狀況？小心這不是腸胃太虛，而是你的大腦跟腸道正在集體發出崩潰警訊！腸胃科醫師張璨璿近日在Threads上分享，一名年輕女性因為長達近半年的慢性腹瀉與肚子痛問題前來就醫，然而在幫她把胃鏡、大腸鏡全部仔細做完一輪之後，卻只發現了非常輕微的胃食道逆流。

洗腎竟然跟性格有關 醫點名「3種傷腎人格」：拚命三郎上榜

台灣有「洗腎王國」之稱，腎臟科醫師洪永祥提醒，造成嚴重腎衰竭、甚至走向洗腎的原因，除了高血壓、糖尿病等慢性疾病，也可能和個人性格與生活習慣有關。他整理出3種常見「傷腎人格」，若沒有及早調整，恐在不知不覺中傷害腎臟。

飛日韓遇颱風恐賠上萬？達人曝出發前必做4件事：別等航班取消才崩潰

本周計畫飛往韓國、日本旅遊，或是正準備從日韓搭機回台灣的旅客注意了！隨著颱風即將來襲，下周台灣與日韓之間的航班皆有極高機率受到天氣影響，特別是7月9日至7月12日這幾天從台灣出發的民眾需要特別留意。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」特別整理出4大心法，只要花幾分鐘確認，就能幫自己少賠好多錢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。