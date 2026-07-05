菜價才漸漸回穩…巴威颱風來勢洶洶 預期心理菜價恐再波動

上月底到本月初豪雨不斷，菜價漲不停，幾天放晴菜價稍有回穩，不料巴威颱風又來勢洶洶，預期心理下菜價止跌，仍維持在高檔，農民說，該搶收的菜早都已採完，目前多數菜田都是新種的菜苗，即便颱風到來也影響不大才對。

先前接連豪雨，國內蔬菜主產地的西螺、二崙一帶農民冒雨搶收，葉菜類受水傷，到貨量不斷下降，使批發價維持在每公斤45元至50元，尤其空心菜、小白菜、波菜等短期葉菜，價格波動較大，價格暴漲至每台斤60元至80元不等。

但這幾天放晴，菜價逐漸回穩，西螺果菜市場董事長蔡德福指出，市場今天休市，到昨天菜價回跌至約40元，平均跌幅約2至3成，但賣相好的菜仍維持46元左右的高價，到昨天的到貨量也都達7、800公噸。

大雨剛過，菜價好不容易逐漸回穩，但新形成的巴威颱風又來勢洶洶，蔡德福說，颱風是否會來尚不可知，但蔬菜區一半以上的菜都已搶收，目前多半是新種的菜苗，如果菜苗長到兩、三吋，因菜小加上有網式保護，加上排水好，應不太會受影響，所以這兩天如果菜價又漲，可能是颱風預期心理所致。

李姓農民說，目前菜區的菜多半已採完，新種的也才長出菜苗，這兩天天氣好，長得較快，他們也會注意颱風動向，顧好菜苗。

蔡德福說，葉菜是短期作物，約2、30天就可採收，如果颱風沒來或菜苗安全度過颱風，預計本月中左右，菜價應慢慢會回穩。