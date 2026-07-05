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吃西瓜能護心血管 醫揭另一個隱藏益處：免煮直接吸收茄紅素

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，西瓜不僅能攝取膳食纖維與多種維生素，更有助於男性日常保養攝護腺，是兼顧營養與消暑的健康特徵。示意圖／Ingimage
專家指出，西瓜不僅能攝取膳食纖維與多種維生素，更有助於男性日常保養攝護腺，是兼顧營養與消暑的健康特徵。示意圖／Ingimage

西瓜除了多汁解渴，其實還藏有健康療效。腎臟科醫師江守山近日在臉書粉專發文科普，援引國際醫學權威期刊《營養素》（Nutrients）的多項最新研究，指出西瓜不僅能全方位提升國人的飲食品質，更是不可多得的「夏季護心佳品」。江守山更驚喜透露，西瓜富含「茄紅素」，不需開火烹煮30分鐘就能讓人體直接吸收，對於男性保養攝護腺具有極大的幫助。

江守山醫師指出，根據發表於《營養素》雜誌的一項大型研究，科學家深入分析了美國國家健康與營養調查（NHANES）的長期追蹤數據，對比全美各地「吃西瓜者」與「不吃西瓜者」的日常飲食結構。分析結果顯示，不論是兒童還是成年人，有規律食用西瓜的族群，整體的飲食品質明顯優於一般人。

大數據實證，經常吃西瓜的受試者，體內攝取到了更為豐富的膳食纖維、鎂、鉀、維生素C、維生素A、番茄紅素以及其他天然類胡蘿蔔素；與此同時，他們在日常生活中攝取的有害「添加糖」與「飽和脂肪」總量也顯著較少，顯示西瓜具有協助調整健康飲食習慣的良性特徵。

西瓜除了能優化營養吸收，更在心血管疾病的預防上扮演關鍵角色。路易斯安那州立大學進行了一項隨機、雙盲、安慰劑對照的交叉臨床試驗，研究團隊招募了18名健康的年輕成年人，展開為期兩周的每天西瓜汁補充實驗，藉此觀察個體在血糖升高、血管容易受損期間的生理變化。

研究報告指出，西瓜中含有兩種天然存在的核心化合物「L-瓜氨酸（L-citrulline）」與「L-精氨酸（L-arginine）」。這兩種物質是人體內生成一氧化氮（NO）的重要原料，而一氧化氮能有效促進血管舒張，這對維持血液循環流暢、調控心率變異性以及保護心血管功能至關重要。臨床數據顯示，西瓜汁能有效在高血糖期間維持血管彈性功能，減緩血管內皮受損，是極佳的天然心臟保護劑。

除了國際期刊所證實的「飲食優化」與「血管護心」兩大貢獻，江守山醫師也特別補充，西瓜最厲害的地方在於其本身就含有大量「不需要烹煮」的天然番茄紅素。民眾只要直接生吃，身體就能在第一時間百分之百採用並高效吸收。這項天然成分不僅能強效抗氧化、抑制自由基，對於男性日常保養、預防攝護腺肥大或相關病變更有幫助。

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