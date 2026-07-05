桃園羊稠步道甲蟲季登場 VR導覽、DIY一次滿足

桃園市蘆竹區羊稠森林步道進入甲蟲活躍季，由桃市府、羊稠社區發展協會及羊稠里辦公處共同舉辦的「2026台灣百大行腳趣－羊稠步道甲蟲季」，即日起至7月12日在羊稠步道甲蟲生態復育區登場，適逢獨角仙、鍬形蟲大量羽化，沿線光臘樹可見甲蟲群聚覓食，市府結合生態導覽、親子DIY及闖關遊戲，盼打造暑假親子生態旅遊新亮點。

市府秘書長溫代欣指出，羊稠森林步道曾獲票選為全台百大必訪步道之一，全長約3.3公里，森林景觀與生態資源豐富，四季各具特色；每年6、7月為獨角仙與鍬形蟲最活躍的季節，民眾除了近距離觀察甲蟲生態，也有機會看見五色鳥、台灣藍鵲等鳥類穿梭林間，兼具生態教育與休憩旅遊價值。

農業局長陳冠義表示，為營造適合甲蟲繁殖棲地，羊稠社區發展協會多年來組成巡護隊、長期投入復育工作，在市府經費支持下持續改善棲地環境，讓步道內甲蟲數量從早期近百隻，逐步成長至數千隻，展現生態復育成果；市府近年也陸續投入步道整理、樹木修剪、環境綠美化、廁所設置及網站建置等軟硬體建設，打造兼具保育、教育與觀光價值的優質步道。

農業局說明，今年甲蟲季即日起至7月12日舉辦，假日期間安排VR生態導覽、甲蟲造型便籤夾捏塑彩繪DIY、甲蟲造型陀螺DIY、流體熊DIY、泡泡秀、氣球魔幻秀、帶動跳表演、闖關遊戲及摸彩等活動，民眾現場打卡還可兌換限量好禮，相關活動資訊可至「羊稠俱樂部」、「桃園好農」臉書粉絲專頁查詢。