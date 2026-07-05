周三前續增強！強颱巴威暴風侵襲機率擴大 9縣市逾4成「宜蘭飆49％」

巴威颱風周三前將持續增強，周四逐漸北轉，預計周五、周六最接近台灣。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，北北基桃、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣及綠島已超過4成，其中，宜蘭縣49%最高。

根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，宜蘭縣已達49%，基隆市及花蓮縣也有48%，另外，台北市及新北市46%、桃園市44%、新竹縣、新竹市及綠島41%。

氣象署指出，巴威颱風截至今天下午2時的中心位置在北緯13.4度，東經148.1度，以每小時17公里速度，向西北西進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

氣象署表示，巴威颱風將沿太平洋高壓南側朝西北西前進，周三前抵達菲律賓東方海面，周四受高壓導引北轉，周五位於台灣東方至琉球南方海面。