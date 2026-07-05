星宇航空「空山銀」抵台！張國煒揭密塗裝挑戰

星宇（2646）首架藝術機「空山銀」董事長張國煒自法國親駕返台，5日飛抵台灣，並揭密星宇航空攜手日本殿堂級藝術家空山基，量身打造全球首架特別塗裝藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」液態金屬塗裝挑戰是重要關鍵。

星宇航空董事長張國煒親自率隊前往法國土魯斯Airbus總部接機，並親自執飛這架全新A350客機，於7月5日順利降落桃園國際機場。

張國煒於機場受訪時表示，為了完美傳達空山基大師作品中標誌性的「液態金屬光澤美學」，整個工作團隊耗費極大心血突破塗裝技術。他指出，A350飛機採用碳纖維複合材質機身，不像傳統鋁合金機身可以進行拋光；加上飛安法規限制無法使用金屬漆，使呈現金銀反光的視覺效果變得極為困難。

為了克服材質限制，星宇航空與空中巴士及特殊塗料廠商緊密合作，耗時將近六至八個月進行調漆與色彩校正。最終運用全新研發的特殊塗裝技術，成功在碳纖維機身上展現出極具張力的金屬亮光質感。

張國煒特別感謝空中巴士與塗料製造商團隊的堅持與努力。星宇航空未來也將推出「空山金（Gold）」藝術機，以「金、銀雙機」的美學打破常規塗裝設計，讓兩架飛機宛如在三萬英呎高空進行一場流動的當代藝術對話，也期待旅客與航空迷會喜歡這份誠意之作。

星宇首架藝術機「空山銀」董事長張國煒自法國親駕今日抵台。黃淑惠／攝影

全球首架特別塗裝藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」今天抵台。星宇／提供