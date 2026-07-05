台65新莊新匝道11.6億中央全額負擔 新北民代：有效紓解中正路車流

台65線快速道路新莊南下第二出口匝道增設計畫今年1月正式拍板，可望大幅改善中正路壅塞。新北市議員翁震州、蔡健棠表示，新匝道能有效紓解南新莊、樹林通勤環境，將持續監督確保工程如期完成。蔡健棠也盼能改善目前機車與汽車爭道現狀。

交通部公路局北區養護工程分局企劃科長王美芬指出，本案是由新北市府提出，主要針對新莊二南下出口（中正路）及台一甲線的交通壅塞問題。因應塭仔圳重劃區開發，未來將湧入大量人口與車流，因此計畫增設一條長約744公尺的匝道直接連接環漢路。

王美芬說，行政院今年初核定後，由公路局接手後續綜合規劃與設計，目前基本設計已通過，總經費預估約11.6億元，將由中央專款全額負擔。關於工程時程，王美芬表示將於今年底前完成環差及設計，預計明年6月發包，若發包招標順利的話明年8月即可開工，以2029年12月完工通車為目標。

王美芬強調，因該工程是是增設下行匝道，施工作業對台65線主線車流幾乎沒有影響，僅在夜間進行鋼樑吊裝時可能會有短暫封閉，不會影響日常通勤。

新北市議員翁震州指出，新莊目前南下出口僅有中正路一處匝道，且因離中正路過近導致儲車空間不足，車流常回堵至台65線上方車道。另外許多往南新莊、樹林的車輛下橋後需右轉中正路和新樹路，導致大量右轉車輛堵住中環路直行車流，隨塭仔圳重劃區完成開發，塞車問題更為加劇。

翁震州表示，經他親自參與市府、立法院及工程會的多場協調與會勘，新匝道出口能讓台65與中正路、中環路塞車緩解。後續將溝通各單位間的意見分歧，並主持施工期間平面道路車流調整及塭仔圳重劃區間的協調，確保工程完成。

新北市議員蔡健棠表示，台65線中正路出口處車流龐大，下橋車輛常需右轉中正路，與直行的機車互相交叉穿梭，對機車族構成很大威脅，新設新莊南下第二出口匝道能有效分散車流，紓解南新莊、樹林的交通問題。

但蔡健棠也指出，相較於紓解車潮，機車族的安全更為重要，後續在進行匝道設計時，應納入汽機車分流措施，才能有效保障用路人安全，解決目前的汽機車爭道窘境。蔡健棠表示將持續監督工程進度，並向中央及工程單位反映當地民眾心聲及意見。