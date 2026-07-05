汐止、南港間調撥車道不同調…車流交織風險怎化解？雙北互要對方改變

串接新北汐止大同路、台北南港路的台五線，上班時段雙北都調撥車道疏解車流，但新北路段機車可行駛，北市不准。新北立委廖先翔促請台北與新北同步，減少車流交織風險。北市認為，新北只要開放機車行駛北山大橋主線道，就能解決問題。

汐止和南港間的台五線早年雙向各一線道，成為兩地往來交通瓶頸。北山大橋通車後，兩地往來雙向各兩線道，但上班時段汐止往南港仍然會塞車，因此從汐止台灣科學園區至南港研究院路間實施調撥車道，往南港方向有三線車道，只是汐止路段未禁止機車行駛，南港路段不允許。

廖先翔今天說，調撥車道雙北未同步，導致汐止往南港調撥車道的機車，到了民權街口往右切回原車道時，會與下北山大橋的汽車交織，增加交通風險。日前他邀集交通部、台北和新北市交通局、台北市議員李明賢到現場會勘 ，討論如何讓雙北機車通勤更安全。

廖先翔表示，北市若開放機車行駛南港路調撥車道，一直至研究院路口，騎士會更安全。交通部代表指機車行駛調撥車道未違反交通法規，是否開放屬北市府權責。

廖先翔說，會勘時新北市府也建議台北開放南港路調撥車道供機車行駛，但台北市府則請新北評估北山大橋主線道，平日開放機車通行，也能解決民權街口汽機車交織問題。

北山大橋主線道供汽車行駛，另設機車道供機車通行。新北市交通局專門委員林昭賢今天表示，機車行駛北山大橋主線道前往南港，會與往環東大道的汽車交織，風險更大，因此目前僅開放假日機車可行駛主線道。未來會分析民權街口的交通事故等數據，檢討北山大橋交通管理對策。

廖先翔指出，無論採取哪一種方案，都有助於機車安全直行，重點是在北都應正視問題，共同推動促成，不要讓用路人「卡在行政區界」。會勘結論最後採用李明賢的建議，在「雙北跨區治理與合作平台」，持續研議開放台北市端調撥車道供機車行駛，以及評估北山大橋主線道平日開放機車通行。

北山大橋機車道有大彎道，騎士詬病已久。廖先翔說，他擔任新北市議員時期就關注北山大橋機車安全，並推動假日開放機車行駛主線道，以及調撥車道不禁止機車通行，實施一段時間，已證明安全無虞，未來會持續往前推進相關機車安全措施。