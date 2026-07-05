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暑假旅遊防非洲豬瘟 移民署：去年542人罰20萬

中央社／ 台北5日電

暑假出國旅遊旺季，移民署今天表示，去年有542名旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品入境遭罰20萬元，另有144名外籍旅客繳不出高額罰款無法入境，提醒選購國外伴手禮勿輕忽。

內政部移民署透過新聞稿表示，經全民及防檢疫團隊的共同努力，台灣於今年4月6日獲世界動物衛生組織（WOAH）正式核可恢復為非洲豬瘟非疫區，也成為亞洲唯一口蹄疫、豬瘟及非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。

時值國人暑假出國旅遊旺季，移民署提醒，國人於國外選購伴手禮時切勿輕忽，違規攜帶豬肉或含豬肉成分產品入境，不僅形成防疫破口，陷台灣豬於風險之中，也會讓自己荷包大失血。

根據關務署統計資料顯示，查獲相關違規案件以旅客攜帶入境為主，快遞貨物次之。去年旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品入境而遭罰款新台幣20萬元，共計542人，其中不少是國人；另有144名外籍旅客因無法繳納高額罰款而遭拒絕入境。

移民署說，為讓在台生活的外籍人士瞭解快遞包裹暗藏非洲豬瘟傳播風險，今年截至6月中旬，針對新住民、僑生、外籍移工辦理多面向防疫活動，其中舉辦宣導活動300多場、發放文宣5萬6000餘份，並透過新住民Line群組傳送宣導訊息300多則，共觸及2萬4000餘人次。

移民署表示，非洲豬瘟一旦出現防疫破口，對養豬產業危害甚鉅，除了可能造成產業重大損失外，也將耗費龐大社會成本進行防疫與復原工作；未來將持續配合相關機關落實邊境查驗及宣導工作，並呼籲全民一起從自身做起，不攜帶、不購買、不寄送豬肉製品來台，共同維護國內畜牧產業安全。

非洲豬瘟 移民署 非洲

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