爸媽注意！Apple夏令營限時免費開放報名 用iPad陪孩子玩出創造力

漫長的暑假正式展開，不少家長正苦惱想替孩子規劃兼具學習與娛樂的活動。如果還在煩惱該安排什麼課程，不妨把握Apple一年一度的免費Apple夏令營。今年活動將於7月8日至8月24日登場，即日起開放線上報名，邀請6至10歲孩童與家長一同前往Apple直營店，透過iPad與Apple Pencil Pro展開創意探索，在遊戲與創作中激發想像力與學習力。

今年Apple夏令營延續寓教於樂的理念，課程全程免費，每週於Apple直營店舉辦。活動中，孩子將運用iPad搭配Apple Pencil Pro，結合Apple內建App「無邊記」，透過繪畫、拍照、塗鴉、拼貼與自由創作等方式完成屬於自己的作品，讓科技不只是娛樂工具，更成為培養創意表達與解決問題能力的重要媒介。

Apple夏令營至今已在全球舉辦近25年，透過充滿互動與啟發的課程，引導孩子在安全且友善的學習環境中勇於探索，建立自信心，同時培養合作精神與創意思考能力。課程內容不需要具備任何基礎，孩子可在Apple專業團隊帶領下，輕鬆體驗數位創作的樂趣。

iPad輕巧便攜、操作直覺，加上Apple Pencil Pro具備更細膩的書寫與繪圖體驗，讓孩子能更自然地將腦海中的創意化為作品，也進一步認識科技工具在藝術創作、學習與生活中的多元應用。

Apple夏令營目前已於Today at Apple官網開放報名，採分批開放方式，可預約未來兩週課程，每場活動名額有限，家長們可得看準時機拼手速完成預約。

無法報名到理想場次也不用擔心，除了暑假限定的兒童夏令營外，Apple直營店全年也透過Today at Apple提供各式免費課程，涵蓋攝影、影片剪輯、音樂創作、繪圖設計、程式開發以及裝置使用技巧等多元主題，不論是初學者、進階使用者，或是親子家庭，都能找到適合自己的體驗內容。

另外，透過Apple教育優惠方案，符合資格的大專院校學生可享優惠價格購買指定Mac與iPad產品，包括搭載M5晶片的MacBook Air、搭載M4晶片的iPad Air，以及搭載M5晶片的iPad Pro，並可在Apple專業團隊協助下，深入了解Apple軟硬體與服務生態系，為新學期的學習與創作做好準備。