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男友搞消失她就肚子痛跑廁所 醫警告：身體已經崩潰了

聯合新聞網／ 綜合報導
腸胃科醫師張璨璿分享，一名年輕女性因為長達近半年的慢性腹瀉與肚子痛問題前來就醫，仔細做過胃鏡、大腸鏡之後，卻只發現了非常輕微的胃食道逆流。 示意圖／ingimage
腸胃科醫師張璨璿分享，一名年輕女性因為長達近半年的慢性腹瀉與肚子痛問題前來就醫，仔細做過胃鏡、大腸鏡之後，卻只發現了非常輕微的胃食道逆流。 示意圖／ingimage

你是不是也常常遇到一緊張、一焦慮，肚子就開始莫名其妙劇烈絞痛，甚至瘋狂跑廁所的狀況？小心這不是腸胃太虛，而是你的大腦跟腸道正在集體發出崩潰警訊！腸胃科醫師張璨璿近日在Threads上分享，一名年輕女性因為長達近半年的慢性腹瀉與肚子痛問題前來就醫，然而在幫她把胃鏡、大腸鏡全部仔細做完一輪之後，卻只發現了非常輕微的胃食道逆流

張璨璿問她「妳通常都在什麼時候肚子痛？」這名女患者回答「週末。只要男友沒接電話、搞失蹤，我就開始痛到跑廁所」，這回答立刻點出了疾病的真正根源。張醫師解釋，這在醫學上其實就是典型的「腦腸軸（Brain-gut axis）」在作怪，因為腸道是人類的第二個大腦，上面佈滿了密密麻麻的神經網絡，當心理狀態出問題時，腸胃就會第一時間給出最誠實的反應。

張璨璿指出，當一段男女關係讓心裡受了委屈，不斷在感情中內耗、猜疑時，自主神經其實早就已經處於崩潰狀態。此時的身體只能透過「瘋狂蠕動腸胃」的生理方式，來對個體發出最後的危險警訊。當當事人的大腦理智上還在試圖逼自己去包容、去忍耐這段不健康的感情關係，最誠實的腸胃早就透過一次次的絞痛與拉肚子，反映出巨大焦慮。

不少過來人紛紛感嘆，「她該換男友了」、「真的建議分手，以前跟某個伴侶在一起有類似狀況，還會心悸、吃精神科的藥，離開之後什麼都好了」、「身體都在叫人停損了、該換對象了，真的不要再不信邪！吃再多藥都沒用」。

除了感情帶來的壓力，也有大批網友認同緊張焦慮真的會嚴重影響腸胃，「女兒說段考的每節下課她都去跑廁所」、「學生時代在醫院內外科實習的時候，壓力超大，準時晨會前就會拉肚子，因此瘦了很多公斤」、「精神被嚴重影響的時候，每次都是腸胃出問題」、「難怪我考試前都一直跑廁所」、「心理狀態真的會影響身體，親身經歷」、「難怪我緊張的時候都很想大便」。

拉肚子 胃食道逆流

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