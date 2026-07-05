K董親駕返台 星宇首架「空山銀」彩繪機首度現身桃機

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」正式抵台，星宇航空董事長張國煒親赴法國土魯斯接機，並親自駕駛這架全新A350-1000返台，今上午11時38分順利降落桃園機場，銀色機身首度現身台灣，吸引航空迷關注。

「空山銀」（機身編號B-58553）為星宇航空首架特別塗裝機，由星宇航空攜手日本殿堂級藝術家空山基打造。「空山銀」於法國時間3日正式完成交機，張國煒率隊前往法國土魯斯Airbus總部接機，並親自執飛返台航程。

這架藝術機以空山基標誌性的金屬光澤美學為設計核心，機身以銀色為主、金色為輔，「AIRSORAYAMA」聯名標誌分別呈現在機身、機腹、翼尖與機頂，機腹更以流線線條融入空山基經典作品「機械鯊魚」意象。

為了在A350-1000碳纖維機身呈現液態金屬般的視覺效果，星宇航空、Airbus及塗料品牌Mankiewicz歷經數月研發，採用高濃度特殊雲母及多層塗佈工法，在符合航空法規與飛安要求下，呈現特殊金屬光澤，整個AIRSORAYAMA藝術計畫籌備歷時3年。

「空山銀」抵台後將正式加入星宇航空機隊，為慶祝「空山銀」返台，星宇航空也同步推出A350-1000「空山銀」、「空山金」1：200飛機模型，今天早上9時起於星宇小舖首度開賣；7月6日將於形象門市開賣；7月11日將於免稅預購網béshopping上架，售價2980元。

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」，由星宇航空董事長張國煒親赴法國土魯斯接機，並親自駕駛這架全新A350-1000，於今上午11時降落桃園機場。圖／星宇航空提供

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」，由星宇航空董事長張國煒親赴法國土魯斯接機，並親自駕駛這架全新A350-1000，於今上午11時降落桃園機場。圖／星宇航空提供

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」，由星宇航空董事長張國煒親赴法國土魯斯接機，並親自駕駛這架全新A350-1000，於今上午11時降落桃園機場。圖／星宇航空提供

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」，由星宇航空董事長張國煒親赴法國土魯斯接機，並親自駕駛這架全新A350-1000，於今上午11時降落桃園機場。圖／星宇航空提供

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」，由星宇航空董事長張國煒親赴法國土魯斯接機，並親自駕駛這架全新A350-1000，於今上午11時降落桃園機場。圖／星宇航空提供

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」，由星宇航空董事長張國煒親赴法國土魯斯接機，並親自駕駛這架全新A350-1000，於今上午11時降落桃園機場。圖／星宇航空提供