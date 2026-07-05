狂點人工淚液卻越點越乾？ 眼科醫師揭4大關鍵：用錯這步驟超傷眼

你是不是只要覺得眼睛乾澀，就會習慣性地拿起人工淚液瘋狂大點特點？小心用錯方法只會越點越乾！彰化羅眼科總院長羅英源在臉書粉專發文提醒，乾眼症光靠「猛點淚液」是絕對不夠的，如果沒有針對成因對症下藥，反而會造成反效果。提醒民眾必須從確認類型、挑選淚液、瞼板腺保養、調整用眼習慣四個層面，才能讓眼睛恢復過往的自潤與舒適：

一、你是哪一型乾眼，點對才有效

乾眼症在臨床醫學上主要分為兩大類，分別是「淚液分泌不足型」與「淚液蒸發過快型（油脂層異常）」，這兩者的成因完全不同。許多油脂層異常的患者，因為不知道自己屬於蒸發過快，只是一味地猛點一般型人工淚液，結果往往效果非常有限。這類患者真正需要的並非盲目補水，而是必須針對眼部的瞼板腺功能去進行改善，才能有效鎖住水分。

二、人工淚液怎麼選、怎麼點？

市面上的人工淚液並非每一款成分都相同，在挑選與使用頻率上大有學問。羅英源醫師特別提醒，一般市售含有保存劑的「瓶裝人工淚液」，如果每天頻繁使用超過5至6次以上，長久下來可能會對眼球表面造成額外的負擔與刺激。因此，如果因為工作或環境需求而需要非常頻繁地每小時點藥水補充水分，建議改為使用單支裝的「拋棄式人工淚液」。

三、瞼板腺保養：油脂型乾眼的救星

現代人因為過度使用手機和電腦等3C產品，長時間盯著螢幕會導致眨眼次數大幅減少，這會造成眼部的瞼板腺容易發生阻塞，進而無法正常分泌必要的油脂，導致淚液一分泌出來就一下子蒸發光。這類油脂型乾眼患者可以透過以下關鍵步驟改善：每天早晚使用溫度約40至45°C的熱敷眼罩熱敷雙眼10分鐘，幫助軟化阻塞在腺體內的油脂，接著搭配用力眨眼的動作來促進油脂順暢分泌。

四、環境調整、用眼習慣，讓乾眼不再反覆發作

當我們長時間盯著螢幕時，眨眼次數常常會無意識地減少到正常的三分之一以下，使得淚液根本來不及潤滑與補充。因此，日常生活中除了要強制落實每用眼30分鐘就休息、並隨時有意識地提醒自己多眨眼外，環境的調整也至關重要。在室內應盡量避免讓冷氣或電風扇的風口直吹臉部，並將室內濕度維持在50%至60%之間。

若是需要外出，建議配戴包覆性較好的保護鏡，騎乘機車時也務必將安全帽的保護罩蓋下，以大幅減少迎面而來的強風加速淚液蒸發。