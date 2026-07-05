雙北公車也能悠遊卡自動加值！靠卡注意「這一點」再也不怕餘額不足

公車族再也不用擔心悠遊卡餘額不足了！即日起持悠遊聯名卡、悠遊Debit卡，以及已完成帳戶連結的悠遊卡，在臺北市聯營公車與新北市市區公車也可使用自動加值服務，解決過去不少通勤族必須特地前往捷運站或便利商店加值，才能避免搭車時餘額不足的困擾，讓日常通勤更加便利。

臺北市公共運輸處表示，凡符合自動加值資格的悠遊卡，當卡片餘額低於100元時，民眾只要正常嗶卡搭乘公車，驗票機便會自動完成500元加值並同步扣除當次車資，全程無須額外操作，即可順利完成交易，大幅提升公共運輸支付便利性，也讓搭公車體驗更加流暢。

由於公車驗票機進行自動加值約需3至5秒，公共運輸處提醒，民眾嗶卡時需稍作停留，待螢幕顯示加值完成後再將票卡移開，以免因感應時間不足而導致交易失敗，影響乘車流程。

針對部分民眾擔心自動加值失敗卻仍遭扣款的疑慮，悠遊卡公司也特別說明，若因票卡過早移開或其他因素導致加值未成功，即使銀行端已完成授權，悠遊卡公司也不會向銀行請款，因此該筆交易不會列入信用卡帳單，民眾無須擔心被重複扣款或誤扣費用，相關機制將確保每筆交易的正確性，保障消費者權益。

過去悠遊卡自動加值服務主要適用於捷運站閘門，如今正式擴展至公車系統，讓通勤族不必再擔心搭車時發現餘額不足，也不用特地繞到捷運站加值，即可一路順暢完成通勤。