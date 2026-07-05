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石崇良：評估事後避孕藥改指示藥或雙軌制 年底完成

中央社／ 台北5日電

事後避孕藥擬納追蹤引發關注，婦團提「比起藥物副作用更怕懷孕」盼鬆綁。衛福部長石崇良今天重申，尚未定案，非立即實施，將評估事後避孕藥改指示藥或雙軌制，年底完成。

石崇良出席生產事故救濟10週年國際研討會記者會，會後被問到網路連署事後避孕藥轉指示藥附議成案。他重申食藥署預告修正應建立追溯或追蹤系統藥品類別，納入Misoprostol、Levonorgestrel及Ulipristalacetate等3款藥品，目前為預告階段，尚未定案，並非立即實施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

預計在60天預告期間廣泛聽取、蒐集各方意見，並於預告期滿後，彙整各界建議審慎評估，會以確保「民眾權益」與「用藥安全」為最優先原則。石崇良強調，在沒有完整配套措施保障民眾用藥即時性、可近性及安全性前，不會實施。

石崇良表示，外界建議主要有2大方向，第1點是直接改類，也就是把事後避孕藥從現行需要由醫師開立的處方藥，改為民眾可以直接在藥局購買的指示藥；第2點為將「醫師處方」及「藥師指示」雙軌用藥模式列為可能方案之一，這是部分專家建議，參考日本作法，食藥署正在評估。

石崇良說，規劃民眾於試辦指定藥局取得緊急避孕藥不需持有處方箋，保障緊急使用需求，試辦藥局須與婦產科醫療院所合作建立轉介機制，經專業評估在醫學上有必要經醫師診斷者，協助轉介至合作醫療院所，必要時結合線上診療、遠距醫療等方式，確保民眾獲得即時醫療服務。

石崇良表示，食藥署將持續蒐集各界意見積極研議，預計今年底前完成試辦計畫評估及配套作法。不是不提供避孕方式，實際上有很多不同避孕方法可選擇，包含常規避孕方式與緊急避孕處理措施，都應衡平討論，盼盡快找出方案，讓各界安心。

馬偕醫院婦產科主治醫師黃閔照說，較理想的方式是事前避孕藥搭配保險套，兼顧避孕效果與性傳染病防護。事後避孕藥則是在未採取適當避孕措施後，72小時內使用，屬高劑量荷爾蒙，可能出現不正常出血等副作用，仍有子宮外孕及避孕失敗等風險；事後避孕藥雙軌制具可行性。

「你們太喜歡管女人的身體了，管得太嚴格，還要諮詢還要幹嘛。」與石崇良、黃閔照同台的台灣女人連線常務理事黃淑英指出，事後避孕藥在全世界已有超過90個國家採取指示藥或非處方藥方式在市面流通，且不少國家甚至提供補助或免費取得。

「比起藥物副作用，更擔心的是懷孕。」黃淑英說，曾經聽過一名女性如此告訴她。對部分女性而言，用藥副作用反而是次要考量，健康當然是考量之一，各國同樣在權衡，但應該看見女性實際需求，而不是讓使用事後避孕藥附帶過多限制與流程。

黃淑英認為，男性避孕只需要去便利商店購買保險套，但女性卻往往必須經過看診，才能取得避孕方式，這點也值得思考。讓避孕變得複雜，對女性來說，這並不合理。

食藥署 石崇良 避孕藥

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