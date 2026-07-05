颱風預期心理菜價略漲3% 農糧署：平價專區、庫存調貨供應

前受6月豪雨影響，加上颱風的逼近，菜價短期內恐難回穩。農業部農糧署今表示，受巴威颱風可能來襲的預期心理影響，今台北果菜市場蔬菜交易量1170公噸，較昨日1160公噸增加10公噸，平均每公斤交易價格46.5元，較昨日45.2元上漲2.9%。另已於全台1200多家全聯門市，常態性設置蔬菜平價供應專區。

農糧署表示，前受6月豪雨影響，短期葉菜類受損40%相對較嚴重，花果類因降雨影響授粉結果，近二周供應減少15至20%，青蔥受損約10%，而高冷甘藍主產區受損5%，相對輕微，各蔬菜產區均已陸續復耕，中旬起可陸續恢復供應。

根據本周6月29日至7月5日統計，台北果菜批發市場蔬菜平均日交易量為1160公噸，約為災前一周1282公噸的9成，因學校開始暑假，校園午餐團膳需求減少，供應尚屬充裕。而受巴威颱風可能來襲預期心理影響，且明日休市備貨需求增加，今日台北果菜市場蔬菜交易量1170公噸，較昨日1160公噸增加10公噸，增幅0.9%；平均每公斤交易價格46.5元，較昨日45.2元上漲2.9%。

農糧署表示，巴威颱風距台尚遠，路徑尚有諸多變數，因應汛期颱風豪雨可能造成產區受損，採行蔬菜供應調節措施包括輔導農民團體甘藍、結球白菜、胡蘿蔔、洋蔥與馬鈴薯等蔬菜儲備充裕，將視市場需求供應消費需求。另將協調桃園短期葉菜產區及高冷產區甘藍近期加強供應台北市場。

此外，也已輔導農民團體與通路賣場合作，自6月25日起，於全台1200多家全聯門市，常態性設置蔬菜平價供應專區，品項包括高麗菜（89元/粒）、胡蘿蔔（19元/粒）、洋蔥（16元/粒）、馬鈴薯根莖類（13元/粒）、櫛瓜（59元/條）、扁蒲（58元/粒）、大黃瓜（58元/條）、牛心蕃茄（3粒68元），有機鴻禧菇（24元/包）、有機金針菇（9元/包）等。

農糧署指出，已輔導農民團體生產國產冷凍青花菜、菠菜、青蔥等冷凍蔬菜，庫存約4158公噸，可補充團膳或零售需求，農糧署也與農民團體持續合作，辦理滾動式倉貯計畫冷藏甘藍等耐貯存蔬菜，總計6180公噸，若颱風豪雨蔬菜受損嚴重，在兼顧農民及消費者權益下，依產地蔬菜短缺情形釋出，穩定整體市場供需。