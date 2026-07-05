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影／星宇航空首架彩繪機交機 張國煒親自駕「空山銀」抵桃機

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出機身編號B-58553的「空山銀」塗裝飛機，於法國時間7月3日在土魯斯Airbus總部完成交機儀式，並由星宇航空董事長張國煒進行駕駛，於法國時間7月4日下午15:00起飛，並於台灣時間7月5日上午11：30降落於桃園國際機場。記者葉信菉／攝影
星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出機身編號B-58553的「空山銀」塗裝飛機，於法國時間7月3日在土魯斯Airbus總部完成交機儀式，並由星宇航空董事長張國煒進行駕駛，於法國時間7月4日下午15:00起飛，並於台灣時間7月5日上午11：30降落於桃園國際機場。記者葉信菉／攝影

星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出機身編號B-58553的「空山銀」塗裝飛機，並於法國時間7月3日在土魯斯Airbus總部完成交機儀式，並由星宇航空董事長張國煒進行駕駛，於法國時間7月4日下午15:00起飛，並於台灣時間7月5日上午11：30降落於桃園國際機場。

張國煒表示，這架飛機花了很多的精神，因為空山基老師的作品就是要傳達金屬亮光的感覺，但A350是複合材料的機身，沒辦法拋光，為了要符合空山基老師那種鍍鉻反光的感覺，對工作團隊來說非常困難，只能在漆面上做調配，前後來來回回調整了六到八個月，希望大家會喜歡。

星宇航空執行長翟健華表示，此項合作案自籌備至完工歷時三年，由空山基負責設計，並由Airbus與塗料品牌Mankiewicz進行技術配合，每一方在各項細節上皆展現追求極致的堅持，期待能為旅客帶來新的視覺饗宴。

星宇航空表示，「空山銀」機身承襲了空山基標誌性的金屬光澤美學，以銀為主軸、金為輔，並將「AIRSORAYAMA」聯名標誌分佈於機身、機腹、翼尖與機頂位置，機腹區塊印有空山基的機械鯊魚作品圖案。為符合航空安全法規，星宇航空、Airbus與Mankiewicz進行數月的研發，採用高濃度雲母與多層塗佈工法完成噴漆。

星宇航空董事長張國煒（左三）表示，這架飛機花了很多的精神，因為空山基老師的作品就是要傳達金屬亮光的感覺，但A350是複合材料的機身，沒辦法拋光，為了要符合空山基老師那種鍍鉻反光的感覺，對工作團隊來說非常困難，只能在漆面上做調配，前後來來回回調整了六到八個月，希望大家會喜歡。記者葉信菉／攝影
星宇航空董事長張國煒（左三）表示，這架飛機花了很多的精神，因為空山基老師的作品就是要傳達金屬亮光的感覺，但A350是複合材料的機身，沒辦法拋光，為了要符合空山基老師那種鍍鉻反光的感覺，對工作團隊來說非常困難，只能在漆面上做調配，前後來來回回調整了六到八個月，希望大家會喜歡。記者葉信菉／攝影

星宇航空表示，「空山銀」機身承襲了空山基標誌性的金屬光澤美學，以銀為主軸、金為輔，為符合航空安全法規，星宇航空、Airbus與塗料品牌Mankiewicz進行數月的研發，採用高濃度特殊雲母與多層塗佈工法完成噴漆。記者葉信菉／攝影
星宇航空表示，「空山銀」機身承襲了空山基標誌性的金屬光澤美學，以銀為主軸、金為輔，為符合航空安全法規，星宇航空、Airbus與塗料品牌Mankiewicz進行數月的研發，採用高濃度特殊雲母與多層塗佈工法完成噴漆。記者葉信菉／攝影

星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出機身編號B-58553的「空山銀」塗裝飛機，並由星宇航空董事長張國煒駕駛返台，附近攝影點擠滿航迷。記者葉信菉／攝影
星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出機身編號B-58553的「空山銀」塗裝飛機，並由星宇航空董事長張國煒駕駛返台，附近攝影點擠滿航迷。記者葉信菉／攝影

星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出機身編號B-58553的「空山銀」塗裝飛機，並由星宇航空董事長張國煒駕駛返台。記者葉信菉／攝影
星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出機身編號B-58553的「空山銀」塗裝飛機，並由星宇航空董事長張國煒駕駛返台。記者葉信菉／攝影

「空山銀」機身承襲了空山基標誌性的金屬光澤美學，以銀為主軸、金為輔，並將「AIRSORAYAMA」聯名標誌分佈於機身、機腹、翼尖與機頂位置。記者葉信菉／攝影
「空山銀」機身承襲了空山基標誌性的金屬光澤美學，以銀為主軸、金為輔，並將「AIRSORAYAMA」聯名標誌分佈於機身、機腹、翼尖與機頂位置。記者葉信菉／攝影

張國煒 星宇航空 法國

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