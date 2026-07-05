「我擔心懷孕，比擔心藥物副作用更多！」 女性團體支持事後藥速改類

衛福部日前公告擬將事後避孕藥納入追蹤追溯，引發民眾反彈。行政院國發會公共政策網路參與平台上，民眾提案「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」已有9471人附議，衛福部需加以說明。衛福部長石崇良表示，將於今年年底前拍板，事後藥直接改類為指示用藥，或是參考日本的雙軌制，仍為指示用藥，但緊急情況下，可以在指定藥局購買，再搭配追蹤追溯機制。

衛福部長石崇良今參加「生產事故救濟10周年國際研討會」接受訪問表示，事後避孕藥追蹤追溯管理系統，目前還在預告階段，配套措施沒有完備前，不會正式上路，「請大家不用擔心，我們會確保民眾用藥權益及用藥安全」，此兩項兼顧下才會推動新的制度。

石崇良指出，這段期間也收到了很多建議，主要建議有兩方面，一方面是建議直接改類，將事後避孕藥由現行的醫師處方用藥，直接轉為指示用藥；或是參考日本的雙軌制，也就是事後避孕藥仍屬處方用藥，但在緊急需要避孕的情形下，可以不需要醫師處方箋，讓民眾可以在指定或特定的藥局購買。衛福部規畫，將盡快邀集醫界、藥界及專家學者討論，預計下半年決定採哪一個方案，並搭配追蹤追溯管理系統一併上路。

至於，民眾黨立委陳昭姿質疑，衛福部次長林靜儀於在立委期間，於2016年時也支持事後避孕藥改類。石崇良說，林靜儀是婦產科醫師，從臨床經驗也看到，如很多醫師認為藥物仍有子宮外孕等風險，希望研擬配套措施，如藥師衛教、用藥指導及提醒，必要時轉診，或搭配醫師遠距視訊看診等，讓用藥風險降到最低。

台灣婦女健康暨泌尿基金會執行長、婦產科醫師黃閔照說，以婦產科醫師角度來看，過去10年來推動雙重避孕是比較好的避孕方式，也就是事前避孕藥加保險套，又能夠阻隔不必要的性傳染病。事後避孕藥是性行為時沒有適當避孕措施，這時候需要在72小時內服用事後避孕藥降低懷孕機會。目前衛福部研擬雙軌制，應等到研議的結果出爐後，再視社會實行的狀況。

「你們（衛福部、醫界）太喜歡管女人的身體，管得太嚴格，還要視訊等，太嚴重了吧。」台灣女人連線常務理事黃淑英說，事後避孕藥在全世界已有90幾個國家都是指示用藥，甚至以成藥呈現在市面上了，且很多國家都有補助，免費就可以拿到，在這個狀況之下，當然不是說女性健康不是一個議題，但這些開放的國家難道都沒有考慮過嗎？

「我擔心懷孕，比擔心藥物副作用更多，副作用那是其次的考量。」黃淑英說，這是現實社會中，一位女性說的話，大家應思考女性的需求是什麼？她覺得，事後避孕藥應該是可以方便取得，不是一直給予複雜的限制，如男性要避孕在超市買到一個保險套，女性要避孕一定要看醫生才可以拿藥，如此對女性來講，「是不應該有的事情」。

黃淑英也為林靜儀緩頰說，林靜儀擔任立委時，基於職責質詢、關心政策是理所當然的，就像陳昭姿現在關心、質詢，要求改成指示用藥是一樣的，陳昭姿不應說林靜儀介入等，應自行請辭的話。

石崇良說，仍需衡量事後避孕藥的劑量與風險，因此常規的避孕方式與緊急避孕處理措施，應衡平討論，將會持續收集大家意見，盡快的找出一個平衡的方式，讓大家可以放心。