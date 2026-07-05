快訊

MLB／第9勝到手！山本由伸7局無失分飆10K 教士吞本季最慘8連敗

40歲身體可能像50歲 權威期刊揭癌症年輕化新線索

聽新聞
0:00 / 0:00

「我擔心懷孕，比擔心藥物副作用更多！」 女性團體支持事後藥速改類

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
「我擔心懷孕，比擔心藥物副作用更多，副作用那是其次的考量。」台灣女人連線常務理事黃淑英（右）說，這是現實社會中，一位女性說的話，大家應思考女性的需求是什麼？她覺得，事後避孕藥應是方便取得，不是一直給予複雜的限制。記者沈能元／攝影
「我擔心懷孕，比擔心藥物副作用更多，副作用那是其次的考量。」台灣女人連線常務理事黃淑英（右）說，這是現實社會中，一位女性說的話，大家應思考女性的需求是什麼？她覺得，事後避孕藥應是方便取得，不是一直給予複雜的限制。記者沈能元／攝影

衛福部日前公告擬將事後避孕藥納入追蹤追溯，引發民眾反彈。行政院國發會公共政策網路參與平台上，民眾提案「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」已有9471人附議，衛福部需加以說明。衛福部長石崇良表示，將於今年年底前拍板，事後藥直接改類為指示用藥，或是參考日本的雙軌制，仍為指示用藥，但緊急情況下，可以在指定藥局購買，再搭配追蹤追溯機制。

衛福部長石崇良今參加「生產事故救濟10周年國際研討會」接受訪問表示，事後避孕藥追蹤追溯管理系統，目前還在預告階段，配套措施沒有完備前，不會正式上路，「請大家不用擔心，我們會確保民眾用藥權益及用藥安全」，此兩項兼顧下才會推動新的制度。

石崇良指出，這段期間也收到了很多建議，主要建議有兩方面，一方面是建議直接改類，將事後避孕藥由現行的醫師處方用藥，直接轉為指示用藥；或是參考日本的雙軌制，也就是事後避孕藥仍屬處方用藥，但在緊急需要避孕的情形下，可以不需要醫師處方箋，讓民眾可以在指定或特定的藥局購買。衛福部規畫，將盡快邀集醫界、藥界及專家學者討論，預計下半年決定採哪一個方案，並搭配追蹤追溯管理系統一併上路。

至於，民眾黨立委陳昭姿質疑，衛福部次長林靜儀於在立委期間，於2016年時也支持事後避孕藥改類。石崇良說，林靜儀是婦產科醫師，從臨床經驗也看到，如很多醫師認為藥物仍有子宮外孕等風險，希望研擬配套措施，如藥師衛教、用藥指導及提醒，必要時轉診，或搭配醫師遠距視訊看診等，讓用藥風險降到最低。

台灣婦女健康暨泌尿基金會執行長、婦產科醫師黃閔照說，以婦產科醫師角度來看，過去10年來推動雙重避孕是比較好的避孕方式，也就是事前避孕藥加保險套，又能夠阻隔不必要的性傳染病。事後避孕藥是性行為時沒有適當避孕措施，這時候需要在72小時內服用事後避孕藥降低懷孕機會。目前衛福部研擬雙軌制，應等到研議的結果出爐後，再視社會實行的狀況。

「你們（衛福部、醫界）太喜歡管女人的身體，管得太嚴格，還要視訊等，太嚴重了吧。」台灣女人連線常務理事黃淑英說，事後避孕藥在全世界已有90幾個國家都是指示用藥，甚至以成藥呈現在市面上了，且很多國家都有補助，免費就可以拿到，在這個狀況之下，當然不是說女性健康不是一個議題，但這些開放的國家難道都沒有考慮過嗎？

「我擔心懷孕，比擔心藥物副作用更多，副作用那是其次的考量。」黃淑英說，這是現實社會中，一位女性說的話，大家應思考女性的需求是什麼？她覺得，事後避孕藥應該是可以方便取得，不是一直給予複雜的限制，如男性要避孕在超市買到一個保險套，女性要避孕一定要看醫生才可以拿藥，如此對女性來講，「是不應該有的事情」。

黃淑英也為林靜儀緩頰說，林靜儀擔任立委時，基於職責質詢、關心政策是理所當然的，就像陳昭姿現在關心、質詢，要求改成指示用藥是一樣的，陳昭姿不應說林靜儀介入等，應自行請辭的話。

石崇良說，仍需衡量事後避孕藥的劑量與風險，因此常規的避孕方式與緊急避孕處理措施，應衡平討論，將會持續收集大家意見，盡快的找出一個平衡的方式，讓大家可以放心。

石崇良 衛福部 避孕藥

延伸閱讀

民眾提案事後避孕藥轉類指示用藥「2日逾8千人連署」 食藥署回應了

事後避孕藥政策未定案 食藥署：研議「醫師＋藥師」雙軌 最快年底拍板

「男人沒保險套就別跟他上床」事後避孕藥發言引議 林靜儀重申發文原意

致癌油風暴延燒食藥署擴大第二層食品下架 石崇良：未改善前不准復工

相關新聞

「超級颱風」巴威路徑曝！美軍估這時間最接近台北高雄

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）最新預測圖顯示，超級颱風「巴威」目前位於馬里亞納群島附近，持續向西到西北西方向移動，朝菲律賓海、沖繩以南海域前進。依目前路徑預測，巴威最接近台北與高雄的時間，約落在台灣時間10日凌晨2時，預估屆時颱風中心距離台北約386海里、距離高雄約351海里；這不代表颱風將登陸台灣，但台灣附近海域、沖繩及先島群島後續仍須密切留意。

洗腎竟然跟性格有關 醫點名「3種傷腎人格」：拚命三郎上榜

台灣有「洗腎王國」之稱，腎臟科醫師洪永祥提醒，造成嚴重腎衰竭、甚至走向洗腎的原因，除了高血壓、糖尿病等慢性疾病，也可能和個人性格與生活習慣有關。他整理出3種常見「傷腎人格」，若沒有及早調整，恐在不知不覺中傷害腎臟。

飛日韓遇颱風恐賠上萬？達人曝出發前必做4件事：別等航班取消才崩潰

本周計畫飛往韓國、日本旅遊，或是正準備從日韓搭機回台灣的旅客注意了！隨著颱風即將來襲，下周台灣與日韓之間的航班皆有極高機率受到天氣影響，特別是7月9日至7月12日這幾天從台灣出發的民眾需要特別留意。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」特別整理出4大心法，只要花幾分鐘確認，就能幫自己少賠好多錢。

雙北公車也能悠遊卡自動加值！靠卡注意「這一點」再也不怕餘額不足

公車族再也不用擔心悠遊卡餘額不足了！即日起持悠遊聯名卡、悠遊Debit卡，以及已完成帳戶連結的悠遊卡，在臺北市聯營公車與新北市市區公車也可使用自動加值服務，解決過去不少通勤族必須特地前往捷運站或便利商店加值，才能避免搭車時餘額不足的困擾，讓日常通勤更加便利。

颱風預期心理菜價略漲3% 農糧署：平價專區、庫存調貨供應

前受6月豪雨影響，加上颱風的逼近，菜價短期內恐難回穩。農業部農糧署今表示，受巴威颱風可能來襲的預期心理影響，今台北果菜市場蔬菜交易量1170公噸，較昨日1160公噸增加10公噸，平均每公斤交易價格46.5元，較昨日45.2元上漲2.9%。另已於全台1200多家全聯門市，常態性設置蔬菜平價供應專區。

影／星宇航空首架彩繪機交機 張國煒親自駕「空山銀」抵桃機

星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出機身編號B-58553的「空山銀」塗裝飛機，並於法國時間7月3日在土魯斯Airbus總部完成交機儀式，並由星宇航空董事長張國煒進行駕駛，於法國時間7月4日下午15:00起飛，並於台灣時間7月5日上午11：30降落於桃園國際機場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。