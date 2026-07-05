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9縣市上看38度高溫不只中暑！ 醫：脫水恐讓肌力下滑、增跌倒風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，高溫帶來的脫水與電解質失衡，還可能增加跌倒、扭傷、拉傷等肌肉骨骼傷害風險。圖／123RF
醫師提醒，高溫帶來的脫水與電解質失衡，還可能增加跌倒、扭傷、拉傷等肌肉骨骼傷害風險。圖／123RF

各地天氣炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今日白天台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，局部地區上看至38度。衛福部統計熱傷害就診統計人次數，光是7月1、2日二天，總計就已88人次。

炎炎夏日，不少人趁著清晨或傍晚運動，但在高溫環境下，除了中暑、熱衰竭外，北醫附醫骨科部主任吳孟晃表示，高溫帶來的脫水與電解質失衡，還可能讓肌肉力量下降、平衡感變差，增加跌倒、扭傷、拉傷等肌肉骨骼傷害風險，甚至讓運動後的痠痛更嚴重、恢復時間更長。

吳孟晃指出，高溫環境會使人體核心溫度上升，加上大量流汗導致水分流失，不僅影響體溫調節，也會降低肌肉收縮能力與爆發力、平衡力。當肌肉無法正常發揮保護關節的功能時，運動過程中容易因腳步不穩、反應變慢而增加滑倒、跌倒、扭傷等機率；而長者因原本肌力及平衡能力較差，脫水後跌倒風險更高。

此外，高溫下運動若沒有及時補充水分，也可能加劇延遲性肌肉痠痛。研究發現，在相同運動強度下，處於高溫且脫水狀態的人，肌肉微損傷及下肢疼痛程度明顯高於有適當補水者，代表肌肉修復時間可能延長，恢復速度也會變慢。

許多人擔心大量流汗是否會「傷骨頭」。吳孟晃表示，流汗本身並不會直接造成骨骼受損，但脫水會影響整個肌肉骨骼系統的運作。當身體因流汗流失約4%的體重水分時，可能出現體溫升高、心血管負擔增加、腦部及骨骼肌血流下降、肌肉代謝效率降低等情況，導致運動表現下降，也增加受傷風險。

另一個常見問題則是抽筋。吳孟晃說，大量流汗會流失水分及鈉、鉀等電解質，若未適時補充，可能引發熱痙攣，出現小腿、大腿等部位突然疼痛、肌肉不自主收縮等情形。若此時仍勉強繼續運動，不但容易造成肌肉拉傷，也可能演變為熱衰竭甚至中暑。

要降低高溫帶來的運動傷害，吳孟晃建議，掌握「避熱、補水、降溫、循序漸進」原則。避開上午10點至下午3點高溫時段，盡量安排在清晨或傍晚運動；穿著寬鬆、透氣、淺色衣物，協助身體散熱。運動前、中、後都要適時補充水分，若運動時間超過1小時或大量流汗，可適量補充含鈉電解質飲品，但不宜一次大量灌水，以免造成電解質失衡。

對於經常需要在戶外工作的民眾或運動員，吳孟晃提醒，不要突然在高溫下進行高強度活動，應利用約10至14天循序增加熱環境中的運動時間與強度，讓身體逐步完成「熱適應」，提升出汗效率、增加血漿容量與耐熱能力，可有效降低熱傷害及運動傷害風險。

高溫 中暑 彰化縣

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