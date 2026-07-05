遇強風就碎！ 內政部證實颱風天「玻璃貼膠帶」是幫倒忙

台灣正式進入強烈颱風活躍的季節，過去每逢強風暴雨來襲前，家中的長輩總會用膠帶在客廳、臥室的玻璃門窗上貼上大大的「X」字型或「井」字型。不過，內政部曾證實，在窗戶上貼膠帶不僅無法增加抗風強度，也無法防止玻璃爆裂，甚至會產生「局部應力集中」的反效果，讓窗戶變得更容易破碎。內政部呼籲，唯有採取正確的硬體防護措施，才能真正守護居家安全。

為了打破長年以來「貼膠帶防颱」的民間迷信，內政部建築研究所特別在風雨測試艙中進行了一項嚴謹的對照實驗。研究人員製作了寬2.8公尺、高2.0公尺的標準鋁窗，並統一裝上日常建築最常見的5毫米厚普通玻璃，分別採用四種民間最盛行的膠帶貼法：

1.X字型 2.井字型 3.口字型 4.全面貼滿 對照組：完全不貼任何膠帶

隨後，實驗人員啟動儀器對玻璃窗進行劇烈的加壓測試。令人震驚的是，所有貼了膠帶的玻璃窗，在風速達到16級風時就紛紛承受不住壓力、當場爆裂碎透；反觀完全沒貼膠帶的對照組玻璃窗，居然一路頑強支撐到了5878帕（Pa）的超高風壓，相當於時速250公里、超越17級強烈颱風的極限風力。

為了確保數據無誤，實驗連續進行了兩次，結果均完全一致。專家精闢點破，在玻璃上貼膠帶，反而會導致風壓在玻璃表面「局部應力集中」，改變了玻璃受力的均勻度，大幅削弱了其原本具備的抗風耐壓性能。

既然風災來臨時貼膠帶是幫倒忙，那究竟該如何防範窗戶被吹破？建築研究所進一步使用相同厚度的「強化玻璃」進行第二輪極限測試。實驗數據顯示，當壓力一路加壓到驚人的9000帕時，強化玻璃本身依然毫髮無損，展現出極致的防爆裂能力；然而此時，窗戶的鋁合金框架卻因為承受不住而發生嚴重扭曲變形，甚至導致角落破裂。

內政部嚴正強調，颱風天與其浪費時間和金錢去購買、黏貼事後極難清理的膠帶，民眾更應該採取以下三項真正符合CNS國家標準的科學防護特徵：

一、選用強化玻璃與堅固窗框：汰換家中老舊、過薄的普通玻璃，改為安裝質地堅硬的強化玻璃，並搭配結構穩固、厚度紮實的門窗框架，才能達到最佳的抗壓效果。

二、加裝專業防爆膜：若不便更換整面窗戶，可在玻璃內側張貼建築專用的防爆膜（安全膜）。其主要功能雖非增加抗風壓強度，但當玻璃不幸遭到異物撞擊破碎時，能牢牢黏住碎片，防止玻璃飛濺傷人。

三、安裝實體防颱百葉窗：在迎風面高風險區域的窗戶外側，正確安裝堅固的防風外窗或鐵捲門，可以阻絕強風與飛石直接撞擊玻璃。