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巴威來勢洶洶 下周會放颱風假？這幾縣市颱風暴風侵襲機率逾3成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
主要城市離島120小時颱風暴風侵襲機率，包括基隆、台北、宜蘭、花蓮、台東及綠島、蘭嶼都超過30%。圖／擷取自中央氣象署網站
主要城市離島120小時颱風暴風侵襲機率，包括基隆、台北、宜蘭、花蓮、台東及綠島、蘭嶼都超過30%。圖／擷取自中央氣象署網站

強颱巴威來勢洶洶，根據中央氣象署公布各主要城市離島120小時颱風暴風侵襲機率，包括基隆、台北、宜蘭、花蓮、台東及綠島、蘭嶼都超過30%，其中花蓮縣及綠島、蘭嶼最高，達36%。

中央氣象署預報員賴欣國上午指出，強颱巴威上午8時位置在鵝鑾鼻東南方約3140公里海面上，位於關島東方海面，隨著太平洋高壓邊緣南側，持續朝西北西方向前進。預計周三之前到達菲律賓東方海面，周四起颱風位置來到太平洋高壓西南側，受太平洋高壓導引之下，逐漸朝西北西方向北轉，周五來到台灣東方海域到琉球南方海面之間，台灣降雨增加。

賴欣國指出，巴威颱風到周三之前強度還會再增加，比現在略為增強，預估周四到周五靠近台灣海域時強度會減弱，預估會以中颱上限到強颱下限靠近台灣，因暴風半徑大，預估達350公里，不管是否登陸台灣，對台灣影響劇烈。但後期（周五之後）路徑不確定性大，受太平洋高壓強弱影響，氣象署會持續關注。

其中周四受巴威颱風接近影響，北北桃宜零星雨，午後南部、山區局部雨。周五到周六受颱風及其外圍環流影響，各地有雨，其中北宜大雨、北宜山區局部豪雨。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

颱風 蘭嶼 氣象署

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