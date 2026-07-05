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巴威颱風最新動態 粉專：颱風眼清晰維持強烈颱風中段班等級
強颱巴威仍在增強中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，從最新衛星雲圖來看，巴威颱風眼清晰，整體結構相當完整，維持強烈颱風中段班等級。過去12小時因內部環流調整環流型態略為轉差，不過由於調整已近尾聲，加上整體環境依然相當優渥，未來36小時內將再次增強迎來第二次巔峰。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，隨著巴威逐漸接近日本沖繩南方海域，後續仍可能再經歷眼牆置換等內部結構調整，同時垂直風切將逐漸增強，北側乾空氣也會開始侵入，因此強度將緩慢減弱。
不過，眼牆置換往往會使暴風圈進一步擴大，因此，即使後期強度略為減弱，巴威仍將維持相當龐大的環流，強度至少中颱上限或強烈颱風下限等級通過台灣附近，影響範圍也不會減少，從本來的超級強，變成很強的那種概念。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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