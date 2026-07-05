巴威颱風最新動態 粉專：颱風眼清晰維持強烈颱風中段班等級

本周計畫飛往韓國、日本旅遊，或是正準備從日韓搭機回台灣的旅客注意了！隨著颱風即將來襲，下周台灣與日韓之間的航班皆有極高機率受到天氣影響，特別是7月9日至7月12日這幾天從台灣出發的民眾需要特別留意。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」特別整理出4大心法，只要花幾分鐘確認，就能幫自己少賠好多錢。

2026-07-05 12:17