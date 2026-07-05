高溫應變擬分級 敏弱族群下修啟動門檻

環境部日前進行攝氏40度高溫對策演練，預計將應變架構納入氣候變遷調適計畫的高溫專章；演練雖有40度門檻，但未來擬依不同族群設不同的啟動溫度，如敏弱族群會更早啟動。

環境部去年7月22日完成首次「抗高溫調適對策演練」試辦，演練模擬雙北地區連續3天高溫達38度的紅燈警戒，今年6月29日進一步提升至40度極端情境。

環境部氣候變遷署副署長張根穆告訴中央社記者，目前交通部中央氣象署的高溫預警標準為36、38度，這是針對現況的標準；今年演練將情境設定為極端的「40度且連續3天」，核心目的是為了「未來調適」預作準備。

張根穆指出，極端設定是為了模擬複合式災情同時發生的狀況，如路面融化與醫院傷患暴增同時發生，藉此檢驗跨部會的極限應變能力。

環境部於演練後強調，由於目前高溫尚不屬於「災害防救法」規範的法定災害，具體的影響可能造成跨部會調度、地方政府啟動機制，甚至大型活動停辦時保險及理賠等事項，可能因為缺乏法源依據而發生問題；為了加強高溫應變作為，透過演練會將架構寫入「國家氣候變遷調適行動計畫」中的「高溫專章」，讓應變有所本。

張根穆補充，啟動高溫應變並非單一標準，而是規劃採分級制度，各部會將依據特定保護對象設定不同的啟動溫度。舉例而言，針對學生族群可能設定在36度或38度啟動應變；針對獨居老人或孩童等敏弱族群，標準可能下修至34度或32度，即啟動社福體系介入。

張根穆強調，演練的核心目的是為了建立統一且具體的應變規範。在專章架構下，各部會（如勞動部、教育部等）必須明確訂定在不同的溫度階級下，各自需要執行的具體作為與啟動時機；目前環境部仍在與各部會討論中。