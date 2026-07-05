氣象署：聖嬰年將迎暖冬 高溫遞延至2027年春夏

氣象署統計，近年來全台高溫現象以2020年百年大旱時期為最，當年台北站測得設站以來最高溫攝氏39.7度；今年逢聖嬰年，預測將會是暖冬，且高溫趨勢會遞延至明年春夏。

環境部去年7月22日完成首次「抗高溫調適對策演練」試辦，演練模擬雙北地區連續3天高溫達38度的紅燈警戒；今年6月29日進一步提升至40度極端情境。

根據中央氣象署統計，自2020年至2025年各氣象署人工站，「氣溫達38度以上且持續3天以上」實際達標次數並不多，以2020年為最，當年台北氣象站發生4次、台東大武站2次；另外2022年台北、新北（板橋站）各有1次。

檢視氣溫達38度以上且持續3日以上紀錄，台北有2次皆在2020年達5天最多，大武站2次皆為4天。

氣象署海象氣候組科長羅資婷告訴中央社記者，統計資料北部高溫發生次數、天數都略高於南部，主因是人工站多設於都會區，如大台北屬於盆地形，再加上都市熱島效應，建築密集、人口與車輛眾多，導致蓄熱情況嚴重。

不過，羅資婷強調，中南部許多高溫都是在自動站測得，位於近山區平地等區域，雖不列入正式紀錄，但不代表南部地區高溫天數較少。

羅資婷強調，整體而言，雖然極端高溫並非逐年線性上升，但「高溫日數」長期趨勢仍隨時間緩慢增加。

台灣近年高溫最顯著一年，發生在2020年至2021年間，也就是台灣百年大旱期間，主因包含副熱帶高壓異常偏強、反聖嬰事件與區域海溫變化等多種原因所造成的複合結果。

羅資婷指出，以台北站為例，2020年全年氣溫35度以上天數達100天，也是台北站設站以來的最多；當年7月24日台北站測得39.7度，同樣也是設站以來最高溫。

值得一提的是，台灣有紀錄以來的歷史最高溫出現在2004年5月9日台東站及2020年7月25日大武站，皆為40.2度。

今年再臨強聖嬰年，羅資婷說明，根據過往經驗，聖嬰現象在秋冬達到巔峰後，台灣出現「暖冬」機會較高，其高溫效應更會遞延至隔年春天與夏天，因此隔年春夏季出現極端高溫機會也將提升。