颱風巴威路徑仍有不確定性 氣象署：影響都將很明顯

中央氣象署表示，預估颱風巴威在10日與11日最靠近台灣，但路徑上仍有不確定性；因暴風半徑達350公里，不論有無通過台灣，對台灣影響將會很明顯。

根據中央氣象署觀測，颱風巴威今天上午8時中心位置在北緯12.8度、東經148.9度，以每小時19公里速度，向西北西進行。

中央氣象署預報員賴欣國今天在上午天氣說明記者會表示，受到太平洋高壓影響，各地都是晴到多雲天氣型態，局部地區要留意午後雷陣雨，西半部高溫在攝氏35至36度、東半部也有30度以上高溫，局部地區可能更高。

賴欣國說，這種天氣型態將一直維持到7日，8日起隨著颱風巴威靠近，桃園以北地區逐漸出現雨勢，10日及11日受到巴威影響，各地都有降雨，尤其北部、宜蘭雨勢比較大。

賴欣國指出，巴威持續朝西北西前進，預計8日前會移動到菲律賓東方海面，9日起會在太平洋高壓導引下北轉，10日就會靠近台灣東方海面。

賴欣國指出，巴威未來路徑還有不確定性，10日之後走向將視太平洋高壓強弱而定，強度上雖然目前是強烈颱風，但是靠近台灣時環境略為不利發展，因此預估會以中颱上限到強颱下限型態靠近台灣。

賴欣國表示，由於巴威暴風半徑有達到350公里，因此不論是否有通過台灣，對台灣影響仍會很明顯。

另外，颱風梅莎今天上午8時中心位置在北緯22.2度、東經108.0度，以每小時13公里速度，向北北東進行，賴欣國說，梅莎已經登陸中國與越南邊界，持續朝內陸前進，對台灣沒有影響。