吃剉冰注意熱量爆表 醫師授「健康吃冰4原則」：別再空腹猛吃

夏天氣溫持續飆高，讓人忍不住想吃冰消暑，但事實上冰品並不是人人都適合。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專發文提醒，對某些特定族群來說，一口冰下肚可能不只是引發肚子不舒服，甚至還會讓原本的疾病惡化，包含腸胃不好的人，吃冰易刺激胃腸蠕動導致腹痛腹瀉；少部分氣喘患者會因冷刺激誘發支氣管收縮；偏頭痛患者也容易因冷風或冷飲增加發作機率，而糖尿病患者更要小心冰品中容易讓血糖飆升的糖分。

有些人在大口吃冰後，會突然感覺到額頭一陣劇痛，這在日常生活中俗稱為「大腦冰凍（Brain Freeze）」或「冰淇淋頭痛」。黃軒醫師解釋，這在醫學上的正式名稱為「冷刺激性頭痛（Cold-Stimulus Headache）」，通常是因為冰冷食物刺激到上顎，引發血管和神經的短暫劇烈反應，一般在幾分鐘之內大多會自行緩解，民眾不必過度驚慌。

不過，夏天吃冰還有另一個不可忽略的隱憂，那就是如果冰品在製作、保存或運送過程中沒有維持良好的冷鏈管理，或者使用了受到污染的冰塊，在高溫催化下，就會大幅增加罹患急性腸胃炎或食物中毒的風險。所以，怎麼吃冰，比吃不吃冰更重要：

一、不要空腹猛吃冰：避免過度刺激敏感腸胃

雖然特定族群需要多加留意，但好消息是，目前並沒有可靠的醫學證據顯示，一般健康成年人適量吃冰會直接傷害胃、肺或免疫力，更不會因為吃冰而直接「感冒」，因此大部分健康的人不需要因為害怕傷身而完全戒除冰品。

黃軒醫師強調，想要健康消暑，第一步就是要避免在空腹時大量猛吃冰冷食物，因為當胃部處於空腹狀態時，突如其來的冰冷刺激極容易引發胃部不適，特別是對於腸胃本就比較敏感的人來說，空腹吃冰更容易直接導致嚴重的腹痛與腹瀉症狀。

二、不要吃太快

如果狼吞虎嚥地將冰品吞下肚，不但非常容易誘發前述的「大腦冰凍」引發頭痛，也可能讓胃腸一時之間適應不良。

三、少吃「超甜」冰品：遠離頭痛與爆卡危機

第三個重點則是「少吃超甜冰品」，醫師一針見血地指出，很多時候真正需要擔心的其實不是冰的溫度，而是裡面驚人的糖分。像是許多人最愛的剉冰，如果瘋狂添加煉乳、糖水、珍珠、芋圓或粉粿等配料，整碗冰的熱量可能比正餐還要高，容易造成血糖快速升高並增加多餘的熱量攝取。

四、選擇衛生、安全的冰品

確保水源與保存適當，才能避免將細菌吃下肚。

黃軒醫師總結，在炎炎夏日裡，吃冰絕對不是身體的敵人，真正讓身體受罪的敵人其實是「吃太快、吃太多、糖吃太多、忽略衛生安全」這四大地雷。對於一般民眾來說，今年夏天依然可以放心享受冰涼的快感，只要在品嚐時牢記「適量、慢慢吃、少糖、注意衛生」的原則，就能真正達到消暑效果。

而若是本身患有氣喘、腸躁症、偏頭痛或糖尿病的患者，則需要更加留意自己身體對冷刺激的敏感反應，在吃冰時根據自身狀況適量調整即可，並不一定需要完全禁止。透過聰明的飲食方式，就能讓消暑與健康並存。