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洗腎竟然跟性格有關 醫點名「3種傷腎人格」：拚命三郎上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
有完美主義的拚命三郎注意了！醫師提醒，長期處於高壓與焦慮狀態，容易讓交感神經過度興奮，促使身體分泌大量壓力荷爾蒙，導致血管收縮，引發腎壓過高與慢性缺氧，最終造成腎臟組織纖維化、硬化。圖／AI生成
有完美主義的拚命三郎注意了！醫師提醒，長期處於高壓與焦慮狀態，容易讓交感神經過度興奮，促使身體分泌大量壓力荷爾蒙，導致血管收縮，引發腎壓過高與慢性缺氧，最終造成腎臟組織纖維化、硬化。圖／AI生成

台灣有「洗腎王國」之稱，腎臟醫師洪永祥提醒，造成嚴重腎衰竭、甚至走向洗腎的原因，除了高血壓、糖尿病等慢性疾病，也可能和個人性格與生活習慣有關。他整理出3種常見「傷腎人格」，若沒有及早調整，恐在不知不覺中傷害腎臟。

洪永祥在臉書發文指出，診間常有腎友崩潰詢問：「我吃得清淡、也沒有遺傳，為什麼會走到腎衰竭？」他表示，除了疾病與不良習慣，答案往往也藏在相似的人格特質裡。

第一種是「完美主義的拚命三郎」。這類人責任感強、習慣硬撐，長期處於高壓與焦慮狀態，容易讓交感神經過度興奮，促使身體分泌大量壓力荷爾蒙，導致血管收縮，若腎臟血管長期處於收縮狀態，可能引發腎壓過高與慢性缺氧，最終造成腎臟組織纖維化、硬化。

洪永祥建議，若真的停不下來，至少要把休息與喝水當成工作行程，設定鬧鐘提醒自己強制執行，也要把好好睡覺列入「績效考核」。

第二種是「逃避現實的駝鳥性格」。洪永祥指出，慢性腎衰竭進展到洗腎，通常有25至35年的時間，但台灣有將近20%的洗腎腎友，第一次看腎臟科就被宣告需要洗腎，代表他們看腎臟科醫師晚了20年以上，都是因為這類人害怕面對紅字、抗拒就醫，抱持著「沒感覺就代表沒事」的想法越拖越久，等到出現水腫、泡泡尿、極度疲憊等症狀時，腎功能往往已經剩下不到30%，也錯過了黃金治療期。

洪永祥建議，若害怕看報告，可以把健檢這件事「外包」給家人，例如約好每年在生日或重要紀念日，由家人陪同、甚至「強迫」自己去健檢。

第三種是「聽信偏方的熱心神農氏」。洪永祥表示，這類人非常熱衷養生，卻不相信正統醫學，只要從網路或鄰居口中聽到偏方，就購買所謂「顧腎神藥」或不明產品，甚至把消炎止痛藥當成保健品天天吃。

洪永祥提醒，錯誤補身等於天天傷腎，嚴重時可能造成急性腎小管壞死，加速走向洗腎，若拿到新產品或偏方，應先諮詢腎臟科醫師，由專業醫師評估是否適合。

洗腎 台灣 腎臟 醫師

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