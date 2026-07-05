台中市單身聯誼17對連線 創92%配對率

台中市政府民政局昨天和神岡區戶政事務所舉辦「莊園夏日之戀」單身聯誼活動，帶37位單身男女走進充滿藝術與自然氣息的方舟莊園聯誼；台中市民政局長吳世瑋表示，活動透過森林系破冰、苔球手作、下午茶交流與深度對話，引導參加者自在互動、真誠交流，成功促成17對互表心意，配對率高達92%。

吳世瑋表示，市府持續推動多元主題單身聯誼活動，結合地方特色場域與創新設計，打造自然、舒適且無壓力的交流環境，鼓勵單身朋友拓展生活圈、勇敢跨出交流第一步。

神岡戶所主任張志銘表示，活動以「幸福初遇」揭開序幕，在莊園綠意中展開森林系破冰，讓初次見面的陌生感自然化開；接著安排「色彩苔球DIY」療癒手作，參加者共同捏製專屬苔球植栽，在創作與互助中拉近距離，也象徵感情如植物般需要用心灌溉、慢慢成長。午後以「甜點時光・好感升溫」延續話題。

神岡戶所表示，為增添活動紀念意義，戶所準備貼心小禮，每位參加者皆獲贈可愛小熊毛巾，成功配對者則加碼獲贈不鏽鋼方形餐盒。