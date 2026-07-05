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韓國首爾弘大飄台南味 黃偉哲率隊行銷 免費芒果冰沙、果乾試吃吸睛

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）4日再度率市府團隊前往韓國首爾弘大商圈，參與觀光與農產推廣活動，現場免費提供台南芒果、芒果冰沙及果乾試吃，吸引大批韓國民眾排隊品嘗。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（左）4日再度率市府團隊前往韓國首爾弘大商圈，參與觀光與農產推廣活動，現場免費提供台南芒果、芒果冰沙及果乾試吃，吸引大批韓國民眾排隊品嘗。圖／南市府提供

近期網路社群平台上，台南市長黃偉哲搭乘「紅眼班機」出訪「拚水果外交」行程引發討論，黃偉哲4日再度率市府團隊前往韓國首爾弘大商圈，參與觀光與農產推廣活動，現場更免費提供台南芒果、芒果冰沙及果乾試吃，吸引大批韓國民眾排隊品嘗，搶攻韓國年輕旅客市場。

台南市政府表示，弘大商圈是韓國年輕族群聚集地，也是流行文化重鎮，因此特別選在此處辦理推廣活動，希望以年輕、互動式行銷方式，讓更多韓國民眾認識台南；現場除安排農特產品試吃，也透過有獎徵答、旅遊資訊及文化展示，介紹台南景點、美食與城市特色。

黃偉哲則說，台南是台灣重要農業城市，芒果、鳳梨等農產品近年已成功打入韓國市場，未來除持續推廣新鮮水果外，也希望拓展更多農漁加工品外銷通路，讓韓國消費者有更多機會接觸台南優質農產品。

南市府提到，韓國近年已成為台南重點經營的國際市場，隨著韓國旅客赴台自由行需求增加，市府持續透過旅展、交通樞紐廣告、KOL合作及海外推廣活動行銷台南，此次結合觀光與農產複合式宣傳，希望同步帶動旅遊與農產銷售，提升城市品牌能見度，創造觀光與農業雙贏。

台南市長黃偉哲（左）4日再度率市府團隊前往韓國首爾弘大商圈，參與觀光與農產推廣活動，現場除安排農特產品試吃，也透過有獎徵答、旅遊資訊及文化展示，介紹台南景點、美食與城市特色。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（左）4日再度率市府團隊前往韓國首爾弘大商圈，參與觀光與農產推廣活動，現場除安排農特產品試吃，也透過有獎徵答、旅遊資訊及文化展示，介紹台南景點、美食與城市特色。圖／南市府提供

黃偉哲4日再度率市府團隊前往韓國首爾弘大商圈，參與觀光與農產推廣活動。圖／南市府提供
黃偉哲4日再度率市府團隊前往韓國首爾弘大商圈，參與觀光與農產推廣活動。圖／南市府提供

芒果 黃偉哲 台南

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