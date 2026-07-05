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事後避孕藥政策未定案 食藥署：研議「醫師＋藥師」雙軌 最快年底拍板

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署將持續蒐集各界意見，預計今年底前完成「緊急事後避孕藥管理政策」試辦計畫評估及配套作法。聯合報系資料照
食藥署將持續蒐集各界意見，預計今年底前完成「緊急事後避孕藥管理政策」試辦計畫評估及配套作法。聯合報系資料照

事後避孕藥是否將納入追溯追蹤管理，引發外界質疑恐影響女性即時取得藥物、增加非預期懷孕風險。面對爭議持續延燒，衛福部食藥署今日再度說明，強調目前仍處於「藥事法」修正草案60天預告階段，相關措施尚未定案，在未建立完整配套、確保民眾用藥即時性、可近性及安全性前，不會貿然實施。

食藥署首度明確表示，正評估參考日本模式，研議「醫師處方＋藥師指示」雙軌取得機制，預計今年底前完成試辦方案及相關配套評估。

食藥署指出，6月25日預告修正「藥事法」第六條之一，擬將Misoprostol、Levonorgestrel及Ulipristal acetate等三種藥品納入藥品追溯或追蹤系統。其中，Levonorgestrel及Ulipristal acetate為緊急事後避孕藥，消息曝光後引發婦女團體、醫界及藥界高度關注，擔心若未同步改善取得機制，恐使女性在黃金用藥時間內無法及時取得藥物。

食藥署強調，目前只是草案預告，預告期間為60天，將持續廣泛蒐集各界意見，待預告期滿後再綜整各方建議審慎評估，現階段沒有立即上路時程，更不會在配套措施尚未完善前實施新制度。

食藥署表示，考量緊急事後避孕藥具有明顯時效性，如何兼顧取得便利性與用藥安全，是政策研議重點。目前正透過專家會議及說明會蒐集意見，其中參考日本經驗，評估建立「醫師處方」與「藥師指示」雙軌用藥模式，已列為可能方案之一。

依規畫方向，未來若採試辦制度，民眾可直接至指定合作藥局，在藥師專業評估後取得事後避孕藥，不必事先持醫師處方箋，以避免夜間、假日或偏鄉地區因就醫不便而錯失最佳服藥時機。不過，試辦藥局須與婦產科醫療院所建立合作轉介機制，如遇需醫師診療或特殊醫療狀況，可立即協助轉介，必要時也將結合遠距醫療，讓民眾獲得即時且完整的照護。

食藥署指出，藥品追溯追蹤制度與民眾個人購藥紀錄是不同概念。未來若納入追溯系統，主要是要求藥商依法申報藥物流向，方便主管機關掌握藥品供應及流向管理，並非追蹤民眾個人購藥資料。

食藥署重申，緊急事後避孕藥管理制度涉及女性健康、藥品安全及醫療可近性等多項議題，後續仍將持續蒐集社會各界意見，在兼顧民眾權益與醫療安全的前提下，凝聚社會共識後，再審慎推動相關政策。

食藥署 避孕藥 藥事法

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